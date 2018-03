Uro i nordjyske fagforeninger får ikke S-formand til at bryde tavshedsprincip under overenskomstforhandlinger.

København. LO i Aalborg har takket nej tak til at få besøg af formand Mette Frederiksen på arbejdernes kampdag, 1. maj.

Det skyldes utilfredshed med, at Socialdemokratiet ikke har taget stilling til udviklingen i overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.

De lokale afdelinger af 3F og HK er utilfredse med, at Socialdemokratiets formand ikke som andre partiledere har villet forholde sig til det rimelige i den omfattende lockout, som arbejdsgiversiden har varslet.

Både politikere fra Enhedslisten, SF og Radikale Venstre har tilkendegivet, at lockouten efter deres mening er for voldsom en modreaktion på den strejke, som kan træde i kraft 4. april.

Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, sagde i sidste uge, at lærerne efter hans mening har noget til gode efter regeringsindgrebet i 2013.

Mette Frederiksen vil imidlertid ikke kommentere overenskomstforhandlingerne, fordi hun mener, at det vil være utidig indblanding.

Og det må fagforeningerne respektere, siger næstformand Mogens Jensen, som dog har forståelse for nordjydernes frustration.

- Det er en tilspidset situation, når man er kommet dertil, at der er varslet strejke og lockout.

- Så kan jeg godt forstå, at man ønsker sig så stor opbakning til sin position som muligt, siger han.

Mogens Jensen har selv arbejdet i fagbevægelsen i 18 år og er i den forbindelse aldrig stødt på det synspunkt, at man har ønsket større politisk indblanding i overenskomsterne.

- Den danske model indebærer, at parterne forhandler overenskomst uden indblanding fra de politiske partier.

- Der er så det særlige forhold for Socialdemokratiet, at vi igennem mange år har været med til at lede regeringer, regioner og kommuner.

- Og når man påtager sig det ansvar som arbejdsgiver på vegne af befolkningen, skal man kunne adskille tingene og tage sin partipolitiske kasket af.

- Det må man også respektere i fagbevægelsen, hvis vi skal holde fast i den danske model, som er en af verdens bedste, siger Mogens Jensen.

Spørgsmålet er så, hvad Socialdemokratiet overhovedet har at tilbyde de offentligt ansatte, der ønsker bedre arbejdsforhold?

- Det, vi kan gøre for at sikre gode og ordentlige vilkår i den offentlige sektor, er at forlange, at den vokser med mindst 0,7 procent om året.

- Så vil man kunne følge med den demografiske udvikling og ikke reelt skære ned på sektoren, som regeringen gør, siger han.

