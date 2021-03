Statsministeren og regeringen kører sololøb, når det kommer til dansk vaccinestrategi, lyder det i kritik.

Statsminister Mette Frederiksen (S) står trods kritik fra flertal i Folketinget ved sin omdiskuterede tur til Israel for nylig.

Det siger hun i en hasteforespørgselsdebat onsdag om vaccineproduktion.

- Vaccinerne er supervåbnet. Vi skal sørge for, at der bliver produceret langt flere vacciner i fremtiden. Og det er derfor, vi gerne vil samarbejde med andre lande om at sikre det, siger hun.

Det er Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund, som har indkaldt statsministeren til hasteforespørgslen om emnet.

Han er hverken imponeret over turen til Israel, det foreløbige udkomme af den, og at Folketinget ikke var blevet informeret nok i forvejen.

- Vi finder det uacceptabelt, at regeringen har kørt sololøb på noget af så stor betydning for det danske sundhedsberedskab, siger Hvelplund.

Mette Frederiksen lader forstå, at hun er utålmodig. Og at der derfor ikke er tid at spilde.

- Vi har ikke god tid. Vi er bagefter med at få vaccineret vores egen befolkning og den europæiske befolkning, og derfor skal vi gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at få sat kapaciteten i vejret, siger statsministeren.

Rejse til Israel er blevet kritiseret af et bredt udsnit af Folketingets partier. Både fra rød og blå blok.

Allerede inden onsdagens debat står det fast, at et flertal i Folketinget udenom regeringen vil støtte en erklæring, der pålægger regeringen at inddrage Folketinget i en fremtidig vaccinestrategi for Danmark.

Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og regeringens støttepartier Enhedslisten og De Radikale står bag erklæringen.

Mette Frederiksen var i Israel for at diskutere et vaccinesamarbejde med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, og Østrigs forbundskansler, Sebastian Kurz.

Flertallet udenom regeringen opfordrer nu til, at regeringen efter onsdagens debat inviterer Folketingets partier til forhandlinger om den fremtidige vaccinestrategi. Det siger Peder Hvelplund.

- Sket er sket. Lad os nu se fremad, siger han.

Danmark, Israel, Østrig har lavet en aftale om blandt andet fælles forskning og udvikling og fremtidig vaccineproduktion.

Mette Frederiksen mener ikke, at trioens samarbejde sker på bekostning af EU-samarbejdet, som Danmark også er en del af. Det skal ses som et supplement. Sådan lyder det fra sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff (S).

