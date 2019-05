For første gang stiller Alternativet op til et EP-valg. Uffe Elbæk minder om Alternativets grønne indflydelse.

Det vil være intet mindre end fantastisk, hvis Alternativet hiver et mandat hjem ved søndagen valg til Europa-Parlamentet.

Det understreger partiets politiske leder, Uffe Elbæk, da han møder op for at stemme i Grøndal Multicenter i København.

- Jeg håber selvfølgelig, at vi får et homerun og får en kandidat derned. Det ville være fantastisk, siger Uffe Elbæk til TV2 News.

Han erkender, at han er "oprigtig usikker" på, hvordan det kommer til at gå Alternativet, som aldrig tidligere har stillet op ved et valg til Europa-Parlamentet.

- Men jeg håber bare på, at folk i sidste ende i stemmeboksen tænker på, hvem der sikrede den grønne dagsorden, som vi står med nu.

Alternativets spidskandidat er folketingsmedlemmet Rasmus Nordqvist.

