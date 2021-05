For anden gang på et år får Danmark besøg af USA's udenrigsminister. Fokus ventes at være Arktis.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, rejser til Danmark, Island og Grønland mellem 16. og 20. maj. Det oplyser USA's udenrigsministerium ifølge Reuters.

Udenrigsministeriet i Danmark bekræfter efterfølgende, at Antony Blinken kommer til København mandag den 17. maj.

Det sker, i forbindelse med at den amerikanske udenrigsminister skal deltage i Arktisk Råds møde, der foregår i Island fra den 19. til den 20. maj.

Arktis er et stort og voksende fokusområde i amerikansk udenrigspolitik. Således besøgte også USA's tidligere udenrigsminister Mike Pompeo København i juli sidste år for at tale om Arktis.

Berlingske skrev i starten af ugen, at mødet muligvis er en del af forberedelserne til et topmøde mellem USA's præsident, Joe Biden, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, til sommer.

Da Mike Pompeo besøgte Danmark, skete det i lyset af en bizar kontrovers, efter at daværende præsident Donald Trump havde luftet idéen om at købe Grønland af Danmark.

Det blev afvist af statsminister Mette Frederiksen (S), der gjorde det klart, at Grønland slet ikke er Danmarks at sælge.

Jyllands-Posten har kort efter at Reuters bragte nyheden et interview med Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), om netop besøget. Til avisen siger han:

- USA er vores vigtigste sikkerhedspolitiske allierede i dag. Det er garanten for hele rigets sikkerhed - også Grønland og Færøerne og resten af Danmark. Og det er den sikkerhed, der er fundamentet for vores velstand, for vores frihed.

Han glæder sig over, at USA har lagt en ny kurs inden for eksempelvis klimaet.

- Biden har med stor hast meldt USA ind i klimakampen igen. Og mens Trump trak amerikanerne ud af mange internationale organisationer, er Biden med raketfart trådt ind igen. Det gælder for eksempel Parisaftalen om klima, WHO og Menneskerettighedsrådet, siger Jeppe Kofod til Jyllands-Posten.

