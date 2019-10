USA's ambassadør anerkender, at Danmark ikke har kunnet afvise den russiske gasledning Nord Stream 2.

USA er fortsat kritisk omkring den russiske gasledning Nord Stream 2, fordi den giver russerne indflydelse i Europa.

Sådan lyder det fra USA's ambassadør i Danmark, Carla Sands.

Energistyrelsen gav onsdag grønt lys til, at ledningen kan gå sydøst om Bornholm.

- Det er ikke en økonomisk rørledning. Det er en politisk rørledning, der giver Rusland magt over Europas fremtid, siger hun i en skriftlig kommentar.

Gasledningen skal sende gas fra Rusland til Europa, og der har gennem flere år været diskussion om linjeføringen gennem Østersøen.

Nu vil Nord Stream 2 blive ført uden om dansk territorialfarvand, men over den danske kontinentalsokkel.

Carla Sands anerkender, at Danmark derfor ikke har kunnet afvise Nord Stream 2 af sikkerhedsmæssige årsager. Godkendelsen har udelukkende gået på miljø og sikkerhed.

- Danmark har været en førende stemme i at fremhæve den trussel, som projektet udgør for Europas fremtid, siger hun.

Hun opfordrer EU-landene til at sikre, at et land som Ukraine ikke bliver ladt i stikken, hvis russerne vælger at bruge gassen som et politisk våben.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskij, siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at landet var forberedt på godkendelsen. Han mener, at Nord Stream 2 styrker Rusland, men svækker Europa.

Regeringen og store dele af Folketinget havde helst set, at Nord Stream 2 ikke blev anlagt.

- Vores grundholdning er, at vi ikke mener, at EU skal have mere gas fra Rusland, sagde klima- og energiminister Dan Jørgensen (S).

- Vi havde derfor helst været denne sag foruden. I den konkrete sag har Danmark dog været forpligtet af international lov til at give tilladelse. Det er en rent administrativ afgørelse, sagde han onsdag i en skriftlig kommentar.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, er til gengæld tilfreds med godkendelsen.

- Danmark har vist sig at være en ansvarlig aktør i den internationale debat, siger han onsdag ifølge Reuters.

Præsidenten tilføjede, at Danmark varetager egne interesser og sin suverænitet, men også sine hovedpartnere i Europas interesser.

- Vi byder denne beslutning velkommen, sagde han.

/ritzau/