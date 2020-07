Hvad gør Danmark mere interessant for USA end alle de andre EU-lande?

Spørgsmålet kan give svar på, hvorfor USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, onsdag valgte at besøge Danmark – som det eneste EU-land på turen.

Et sjældent besøg midt i den verdensomspændende coronakrise.

Pompeo satte fødderne på dansk jord iført mundbind med de karakteristiske stjerner og striber fra det amerikanske flag.

Mike Pompeo lander iført mundbind med stjerner og striber. Foto: THIBAULT SAVARY Vis mere Mike Pompeo lander iført mundbind med stjerner og striber. Foto: THIBAULT SAVARY

Herfra kørte han i en lang kortege mod Marienborg, hvor han mødtes med statsminister Mette Frederiksen til en privat gåtur i baghaven.

Store smil afslørede god stemning mellem de to, og timer senere indledte han sin tale ved et pressemøde i København med at lykønske Frederiksen med hendes bryllup sidste onsdag.

»Hun har en uges jubilæum,« sagde han, før snakken faldt på mere alvorlige emner.

Pressemødet fandt sted, efter Pompeo havde holdt møder med udenrigsminister Jeppe Kofod samt de grønlandske og færøske udenrigsministre for at tale om Arktis.

Mike Pompeo fik en snak med Mette Frederiksen på Marienborg. Foto: THIBAULT SAVARY Vis mere Mike Pompeo fik en snak med Mette Frederiksen på Marienborg. Foto: THIBAULT SAVARY

Desuden havde Kofod og Pompeo holdt et bilateralt møde angående andre emner – og nydt en frokost sammen, der ifølge menuen bød på taskekrabbe, sommerbuk og hindbærsorbet.

Jeppe Kofod takkede Pompeo for det sjældne besøg.

»Det er højt værdsat, det ved du, Mike,« sagde Jeppe Kofod på pressemødet og fik det til at lyde, som om de havde været venner altid.

Mike Pompeo satte selv ord på det, som er en af de vigtigste årsager til USA's besøg: Ønsket om større amerikansk tilstedeværelse i Grønland.

Mike Pompeo og den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, ved pressemødet. Foto: THIBAULT SAVARY Vis mere Mike Pompeo og den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, ved pressemødet. Foto: THIBAULT SAVARY

Grønland er med sin placering i den arktiske zone blevet en strategisk vigtig brik for både USA, Rusland og Kina.

Mike Pompeo talte begejstret om, at USA bl.a. har genåbnet et konsulat i den grønlandske hovedstad, Nuuk.

»Det er en ny dag for USA og Grønland,« sagde han.

USA's regering har desuden tidligere på året investeret over 80 millioner kroner i civile projekter i Grønland.

Da der blev åbnet for spørgsmål, blev der endelig talt om elefanten i rummet.

Sidste år vakte det stor opsigt, da præsident Donald Trump meddelte, at han var interesseret i at købe Grønland.

»Er det tilbud stadig aktuelt?« spurgte en amerikansk journalist Jeppe Kofod, der blankt afviste, at det var blevet drøftet.

»Det emne blev afsluttet sidste år.«