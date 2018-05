Vælger Grønland en kinesisk entreprenør, er der risiko for kinesisk militær i området, advarer Jim Mattis.

Washington. Grønlands valg af entreprenør til nye lufthavnsprojekter blev fredag bragt op på et møde mellem den danske forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen (V), og hans amerikanske kollega Jim Mattis.

- Det er klart, at spørgsmålet om kinesiske investeringer i Grønland, det optager amerikanerne meget.

Det optager også os rigtig meget, for der kan jo være nogle sikkerhedsimplikationer forbundet med det, siger Claus Hjort Frederiksen efter et møde med den amerikanske forsvarsminister i Pentagon.

Samtalen om Grønland har fundet sted samme dag, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i Folketinget har udtrykt bekymring over, at en kinesisk entreprenørgigant er et af de firmaer, der har budt på opgaven med at etablere grønlandske lufthavne.

Det er en bekymring, som Jim Mattis altså også deler, fordi han mener, at en kinesisk entreprenør medfører risiko for tilstedeværelse af kinesisk militær.

- Mattis refererede, at kineserne er meget aktive i det sydkinesiske øhav. De havde lovet, at det, de byggede på de her kunstige øer, ikke havde noget med forsvar at gøre. Men for tre uger siden sendte kineserne langdistance strategiske bombefly ud til de der øer, og overtrådte det, de havde lovet, refererer Claus Hjort.

- Parallellen var selvfølgelig, at det kunne man også forvente andre steder blandt andet i Grønland, siger han.

På mødet mellem de to forsvarsministre var Danmarks bidrag til Nato også noget, der lå Claus Hjort på sinde.

Amerikanerne mener, at Danmark skal leve op til sine forpligtelser i Nato ved at bruge to procent af bnp på forsvaret, hvilket den danske minister forsøger at nedtone.

- Jeg rejste den her diskussion om, at en én ting er, hvad der kommer ind af penge i militæret, men der er også en anden interessant vinkel: Det er, hvad får man så ud af de penge, man investerer i militæret, siger Hjort.

Hjort forsøgte altså at overbevise Jim Mattis om, at det danske militær er langt mere effektivt end andre landes, og at Danmark derfor kan bruge færre penge på militæret. Men det argument bliver endnu ikke accepteret af amerikanerne.

- Han (Jim Mattis, red.) fastholder, at det er målet, at vi skal op på de to procent. Så der er ingen tvivl om, at det bliver en hoveddiskussion på Nato-topmødet i juni i Bruxelles, siger Claus Hjort Frederiksen.

