Formand for den borgerlige EPP-gruppe, Manfred Weber, kræver, at flertallet i EU-Parlamentet samler sig bag EPP's spidskandidat, Ursula von der Leyen, som formand for EU-Kommissionen. Det siger han i lyset af prognose, der viser, at EPP-gruppen bliver den største i EU-Parlamentet. Foto: John Thys/Ritzau Scanpix