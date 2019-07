Klimaet er "den største og mest uopsættelige" udfordring, som verden står med, og EU skal gå forrest i bekæmpelsen af klimaforandringer.

Det er det første budskab fra Ursula von der Leyen, som er kandidat til jobbet som formand for EU-Kommissionen, i en tale i EU-Parlamentet, som senere tirsdag ved en afstemning skal afgøre, om hun får jobbet.

Hun siger i sin tale, at de nuværende CO 2 -reduktionsmål for 2030 ikke er nok.

»Jeg vil foreslå en grøn aftale for Europa. Det vil jeg gøre i løbet af de første 100 dage, jeg er i embedet,« siger Leyen.

De nuværende CO2-reduktionsmål for 2030 er ikke ambitiøse nok. De skal skærpes til 50 procent eller måske 55 procent, siger Ursula von der Leyen.

»Jeg vil fremlægge den første europæiske klimalov nogensinde, som vil ophæve 2050-målsætningen til lov,« fortsætter hun og er klar til at frigøre 1.000 milliarder euro til netop klima i løbet af det næste årti.

En lov vil kræve, at samtlige 28 medlemslande - 27, hvis/når Storbritannien udtræder - godkender den.

Hun vil fremlægge en plan for et bæredygtigt Europa, så kontinentet fremover bliver helt CO 2 -neutralt. Det betyder, at udledningen og optagelsen af CO 2 skal gå i nul.

»Det betyder forandringer for os alle sammen. Alle sektorer skal bidrage,« siger hun til stort bifald fra begge sider i parlamentet.

Ursula von der Leyen erkender, at det ikke bliver nemt.

»Det, der er godt for planeten må også være godt for vores folk og vores regioner,« siger hun.

Ved en afstemning tirsdag klokken 18 bliver det afgjort, om parlamentet kan bakke op om Ursula von der Leyen.