Og dér stod den så. Pølsevognen.

Tilbage på Brønshøj Torv, hvor den i årevis har fungeret som hyggeligt samlingspunkt – ikke alene for dem med knurrende maver – men også for alle andre beboere i den lille københavnerforstad.

Næsten alle da.

En gruppe drenge og unge mænd har, som B.T. gennem de sidste fire uger har afdækket, i månedsvis truet og chikaneret pølsevognens mutter i en sådan grad, at hun til sidst følte sig nødsaget til at slukke for grillens blus og flytte pølsevognen og sig selv væk fra Brønshøj, hvor hun ellers havde boet i 30 år.

Torsdag eftermiddag var der dog atter gang i pølsernes syden på Brønshøj Torv.

I forbindelse med valgkampen og den række uroligheder, bydelen har været ramt af, havde B.T. bestilt en pølsevogn, som serverede gratis ristede til de fremmødte på torvet.

Her kunne de med fyldte mavesække lytte til en duel på ord mellem udlændingeminister Inger Støjberg (V), Morten Messerschmidt (DF), Mattias Tesfaye (S) og Karsten Hønge (SF).

B.T.s fire politiske bloggere var inviteret for at drøfte udfordringerne i Brønshøj og svare på spørgsmål fra frustrerede borgere, der mener, at en gruppe unge mænd og drenge med vold, trusler og chikane har overtaget magten i bydelen.

B.T. afholdt valgdebat på Brønshøj Torv torsdag 23. maj med Inger Støjberg (V), Morten Messerschmidt (DF), Karsten Hønge (SF) og Mattias Tesfaye (S). Her serverer politikerne gratis pølser til borgerne i Brønshøj. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T. afholdt valgdebat på Brønshøj Torv torsdag 23. maj med Inger Støjberg (V), Morten Messerschmidt (DF), Karsten Hønge (SF) og Mattias Tesfaye (S). Her serverer politikerne gratis pølser til borgerne i Brønshøj. Foto: Bax Lindhardt

Debatten skulle være begyndt kl. 14, men kom først i gang en halv time senere, fordi de fire politikere mente, at pølsemanden Kim og hans medhjælper Anja havde brug for fire par ekstra hænder til at lange pølser over disken.

Støjberg, Messerschmidt, Tesfaye og Hønge stod side om side i den trange pølsevogn og langede frankfurtere og gyldne ostepøller over disken.

Og størstedelen af de 200-300 borgere, der var mødt op for at overvære debatten, sad alle med en pølsebakke, da de fire politikere havde sluppet pølsetangen og gik i gang med at debattere de problemer, som borgerne i Brønshøj lige nu føler sig fanget i.

Én af de fremmødte var 57-årige Anette Thomsen.

Hun fortalte, at problemerne, som B.T. har beskrevet dem, kun er toppen af isbjerget:

»Det er meget værre, end I tror. Folk er pissebange for at udtale sig herude. De tør bare ikke.«

Erik – også 57 år – havde fundet en afsides bænk på torvet.

Herfra kunne han med solens stråler i nakken kigge ned på debattørerne, følge med i deres syn på sagen og lave sin egen analyse af deres løfter om at komme problemerne til livs.

B.T. afholdt valgdebat på Brønshøj Torv torsdag 23. maj med Inger Støjberg (V), Morten Messerschmidt (DF), Karsten Hønge (SF) og Mattias Tesfaye (S). Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T. afholdt valgdebat på Brønshøj Torv torsdag 23. maj med Inger Støjberg (V), Morten Messerschmidt (DF), Karsten Hønge (SF) og Mattias Tesfaye (S). Foto: Bax Lindhardt

Også han mente, at problemerne med gruppen af unge er ude af kontrol, og at situationen de sidste fem år – ud af de 20 år, han har booet i Brønshøj – kun er blevet værre.

»Jeg har set den her gruppe drenge og unge mænd, som er fra 14 år og op i 30'erne, spytte på gaden, hver gang en hvid person går forbi. Hvis det er en asiat eller afrikaner, gør de det ikke. Jeg har selv diskuteret med dem på biblioteket, men det nytter ikke noget. De er uden for rækkevidde,« sagde Erik, der ikke ønskede sit efternavn i B.T.

At de unge er uden for rækkevidde, mente SF's Karsten Hønge bestemt ikke.

Fra talerstolen advokerede han for, at de havde brug for en ekstra støttende hånd til at komme på ret køl igen.

Et budskab, der modtog klapsalver fra tre publikummere.

Anderledes kritisk kiggede Morten Messerschmidt på problemet og påpegede, at børn ned til ni-årsalderen skal udvises, hvis de laver ballade.

Til spørgsmålet om, hvad DF'eren ville gøre, hvis det viste sig, at der var tale om danske statsborgere, sagde han: 'Så har vi et problem.'

Efter en god debat stillede de fire politikere op til håndtryk og selfies.

For Kim og Anja i pølsevognen var dagen også slut, og efter de havde lukket skodderne til, kunne de 400 pølser lettere trille væk derfra.

Brønshøj Torv var igen uden pølsevogn.