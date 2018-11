Kristian Jensen vil være den næste formand i Venstre. Men Inger Støjberg er uafklaret om, hvorvidt hun også vil.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) genåbner nu debatten om, hvem der skal være Venstres formand efter statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Inger Støjberg afviser på den ene side kategorisk, at hun en dag skulle ønske at blive næstformand for partiet:

»Jeg ser ikke mig selv som næstformand for Venstre,« siger hun.

Til gengæld vil Inger Støjberg ikke afvise, at hun vil gå efter at blive Venstres formand og dermed partiets statsministerkandidat.

»Hvis man vil være formand for Venstre, skal man have evnen, lysten og viljen. Og der er ingen som helst tvivl om, at jeg ved med mig selv, at jeg ikke er sådan en, der blæser omkuld, hvis det blæser. Så jeg har viljen. Men evnen og lysten har jeg ikke gjort op med mig selv, om jeg har,« siger hun.

Spørgsmål: Du har ikke afgjort, om du vil selv?

»Nej, det har jeg ikke,« siger hun til Jyllands-Posten.

Inger Støjbergs udtalelser afviger fra den tiltagende ro, der internt i Venstre siden formandsopgøret i 2014 er opbygget om den nuværende næstformand, Kristian Jensens, position som arvtager.

Flere af Kristians Jensens potentielle rivaler er ude af ligningen: Søren Pind har trukket sig fra dansk politik, mens Søren Gade er på vej til Europa-Parlamentet. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har offentligt erklæret sin støtte.

»Den dag, Lars ikke er formand længere, så er det helt naturligt, at Kristian står til at tage over,« sagde han til Jyllands-Posten i juli.

Samme entydige støtte vil Inger Støjberg dog ikke give Venstres næstformand.

Spørgsmål: Synes du, at Kristian Jensen skal være formand for Venstre?

»Jeg synes, at den, som bliver valgt til at være formand for Venstre, skal være formand for Venstre. Det er ikke én enkelt mand eller én kvinde, der skal bestemme, hvem der skal være formand for Venstre. Vi har et demokrati i Venstre,« siger hun.

Hun fortæller, at hun er blevet opfordret af folk i Venstres bagland til at stille op som formand.

Lørdag begynder Venstres sidste ordinære landsmøde inden valget. Det sker i Herning, og selv om formandsdebatten ikke er på programmet, kalder Inger Støjberg sig »tilhænger af at sige ærligt, hvordan jeg ser på det«.

Kristian Jensen har ikke ønsket at udtale sig til Jyllands-Posten.