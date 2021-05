»Der er en frustration i Socialdemokratiet.«

Sådan lyder det fra B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, i kølvandet på en begyndende uro i det socialdemokratiske bagland.

Flere socialdemokratiske partiforeninger landet over tilkendegiver nemlig i disse dage deres uenighed med de toneangivende ministre på Christiansborg.

Efter at Socialdemokratiets partiforening på Ærø fredag sendte et brev til Mette Frederiksen, Jeppe Kofod og Mattias Tesfaye, hvor de opponerer mod regeringens udlændingepolitik, tilslutter flere fra baglandet sig nu den kritik.

I brevet opfordrer partiforeningen Socialdemokratiets ledelse til at forlænge opholdstilladelsen for de syriske flygtninge i Danmark, indtil Syrien igen er en internationalt anerkendt retsstat.

Ligesom de indtrængende opfordrer til at tage danske børn og mødre i de syriske fangelejre hjem.

Ifølge B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, underbygger brevet en bevægelse, der er opstået internt i Socialdemokratiet.

»Det betyder for Mette Frederiksen, at det her udlændingespørgsmål er todelt. Der er ikke tvivl om, at den hårde udlændingepolitik er en stor del af forklaringen på, at de har trukket DFs vælgere over,« lyder det fra Henrik Qvortrup, inden han fortsætter:

Portræt af politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup ved Christiansborg Oktober 2020 Foto: Jon Wiche Vis mere Portræt af politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup ved Christiansborg Oktober 2020 Foto: Jon Wiche

»Men der er også kommet en stigende frustration, hvor mange nu synes, at det går for vidt.«

Mette Frederiksen skal nu forsøge to ting – hun skal berolige sine partifæller, der er frustrerede og fortælle dem, at det ikke er så hård en politik, at deres frustration er begrundet, siger Henrik Qvortrup.

»Men samtidig må hun ikke sende et signal om, at hun er blevet for slap, fordi så vil oppositionen bruge de interne protester til at sige, at hun er bange for sin egen skygge – og at hvis man vil have en hård udlændingepolitik, må man stemme på andre partier,« lyder det fra B.T.s politiske redaktør.

Efter partiforeningen på Ærø offentliggjorde brevet fredag, er det ifølge formanden 'væltet ind med positive tilkendegivelser,' skriver TV 2.

Blandt andet bakker Socialdemokratiets partiforening i Gribskov Vest op, ligesom mediets rundspørge fra marts viser, at 40 procent af Socialdemokratiets borgmestre, byrådsmedlemmer og partiforeningsformænd mener, at mødre og børn i de syriske fangelejre skal hjem til Danmark.

Og ifølge Henrik Qvortrup er der altså sandsynlighed for, at flere fra baglandet følger trop:

»Jeg mener, at det er en farlig sag for hende, for utilfredsheden kan sprede sig som en steppeild.«