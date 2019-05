Det var en meget voldsom oplevelse for nogle purunge DSU'ere at deltage i deres første 1. maj.

Piger helt ned til 14 år blev presset op af et hegn af store voksne mænd, og en del DSU'ere blev offer for slag og knubs foran scenen, hvor Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen holdt hovedtalen. Det fortæller DSU-formand Frederik Vad Nielsen.

»Det har været en meget dårlig oplevelse for mange af dem. Vi har medlemmer helt ned til 14 år, og for dem var det deres 1. maj. Jeg har lige siddet med tre unge piger fra Køge, som græd og havde det rigtigt dårligt. De er meget rystede,« siger Frederik Vad Nielsen og tilføjer:

»Jeg tror, vi aflyser vores planlagte aftenfest. Stemningen er virkelig dårlig.«

Reportage og stemning fra 1. Maj - arbejdernes internationale kampdag - i Fælledparken i København. Under Mette Frederiksens (S) tale på den store scene opstod der flere gange tumult mellem de fremmødte ungdomsorganisationer. Særligt DSU (dansk socialistisk ungdom) og BJMF (Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening) var enkelte gange i slagsmål. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Reportage og stemning fra 1. Maj - arbejdernes internationale kampdag - i Fælledparken i København. Under Mette Frederiksens (S) tale på den store scene opstod der flere gange tumult mellem de fremmødte ungdomsorganisationer. Særligt DSU (dansk socialistisk ungdom) og BJMF (Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening) var enkelte gange i slagsmål. Foto: Asger Ladefoged

B.T.s medarbejder stod i flokken foran scenen få meter fra det sted, hvor slagsmålet opstod. Hvor alt åndede fred og ro i det blide solskin en halv time tidligere, blev stemningen ondskabsfuld øjeblikkelig, da Mette Frederiksen gik på scenen.

DSU'ere, der forsøgte at synge den sædvanlige sang om at 'vi skal have en so-cial-demokatisk regering igen' blev hurtigt overdøvet, og der blev klaustrofobisk i flokken foran scenen, hvor nogle unge altså blev slået og presset.

»Nogle af dem, der uddelte slag og skubbede, var fagforeningsfolk fra Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening fra 3Fs byggegruppe. Mange af dem er ræverøde kommunister. Derudover var der også antifascister og anarkister i blandt,« siger Frederik Vad Nielsen.

Tale og tumult under Mette Frederiksen (S) på arbejdernes internationale kampdag markeres i Fælledparken i København, onsdag den 1. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Tale og tumult under Mette Frederiksen (S) på arbejdernes internationale kampdag markeres i Fælledparken i København, onsdag den 1. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe

En person blev arresteret, da han forsøgte at komme op på scenen under Mette Frederiksens tale. Han er ifølge B.T.'s oplysninger bestyrelsesmedlem i Murersvendens brancheklub og folketingskandidat for Enhedslisten.