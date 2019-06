»Kom nu hjem, Lars Løkke.«

Det lyder som en gammel revysang, men det er mere alvorligt.

Det er opfordringen fra den konservative formand Søren Pape Poulsen til Venstres formand Lars Løkke Rasmussen.

Han opfordrer Venstres formand til at droppe flirten med Socialdemokratiet og vende tilbage til det borgerlige Danmark.

»Lars Løkke må droppe hele den der strategi med at danne en regering hen over midten med Socialdemokratiet. Lars Løkke kan jo ikke være vores statsministerkandidat, før han fastslår, at det først og fremmest er et borgerligt Danmark, han står for og arbejder på.«

Er der behov for en anden leder af Venstre?

»Nej, det kan jeg ikke blande mig i. Det må de selv ligge og rode med.«

Lars Løkke Rasmussen slapper af bag Hovedscenen inden han skal holde åbningstale i Allinge på Bornholm under Folkemødet 2019, torsdag den 13. juni 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lars Løkke Rasmussen slapper af bag Hovedscenen inden han skal holde åbningstale i Allinge på Bornholm under Folkemødet 2019, torsdag den 13. juni 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvad betyder det, at DF og LA der blevet halveret?

»Vi må samlet set prøve, om vi kan gøre det bedre. Jeg håber, DF kan få nogle af de stemmer tilbage, de har afleveret til Socialdemokratiet. Jeg vil bruge sommeren på at overveje, hvordan Konservative skal stille os, når vi kommer i opposition. Vi i de borgerlige partier må tage en snak om, hvordan vi kommer videre. Hvis V og K ikke kam finde hinanden, er der ikke noget blåt alternativ,« siger Seren Pape Poulsen.

Venstres næstformand Kristian Jensen svarer:

»Vi har ikke været væk. Vi er der, hvor vi skal være.«

»Vi er et borgerligt, liberalt parti, der søger indflydelse med de mandater, vælgerne har givet os.«

Folkemøde 2019. Søren Pape Poulsen og Inger Støjberg. Allinge lørdag den 15. juni 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Folkemøde 2019. Søren Pape Poulsen og Inger Støjberg. Allinge lørdag den 15. juni 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Men skal I ikke blive rigtigt blå igen snart?

»Kig på vores resultater: Lavere skat, flere i arbejde, styr på udlændingepolitikken og retspolitikken. Så er det svært at se andet end, at det er et meget blåt Venstre, vi har haft de sidste fire år,« siger Kristian Jensen.