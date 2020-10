I politik handler det om ikke at afsløre, hvilke kort man har på hånden.

Særligt ikke, når man sidder i tilspidsede forhandlinger med sine politiske modstandere.

Alligevel har S-regeringen – ved en fejl – afsløret over for et andet parti, hvad man er klar til at gøre, hvis regeringen bliver presset i forhandlingerne om hjælpepakker til de nødlidende virksomheder.

I et forhandlingsnotat, som B.T. har set, skriver Erhvervsministeriet, at regeringen – hvis den bliver presset til det – er klar til at skrotte kravet om, at virksomhederne skal dokumentere at være direkte påvirket af corona-restriktionerne for at få krisehjælp fra staten.

Torsten Schack Pedersen (V) raser mod regeringen, efter det er kommet frem, hvilke skjulte kort regeringen spiller med i forhandlingerne om hjælpepakker.

I offentligheden har regeringen ellers sagt det stik modsatte: Uden klokkeklar dokumentation er kassen lukket.

Det får nu sindene i kog hos Venstre.

»Det er vanvittigt. Når vi nu ser regeringens 'skjulte hånd', så virker det dybt utroværdigt, når Mette Frederiksen taler med stolthed om regeringens håndtering er coronakrisen,« erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen (V).

Indtil nu har hjælpepakkerne været lukket land for taxavognmand, som mister mange kunder på grund af lukningen af nattelivet. Det samme gælder underleverandør til messer og festivaler, som er aflyst på grund af corona.

Her er de skjulte kort: Sådan skriver Erhvervsministeriet i forhandlingsnotatet, som er sendt til et andet parti: Hvis regeringen bliver presset på en udvidet model



Den konkrete administrationsmodel skal fastlægges i forbindelse med aktstykker og bekendtgørelser. Men regeringen vil foreslå, at det vil være et tilstrækkeligt adgangskrav til kompensationsordningerne, at virksomhederne forventer en betydelig omsætningsnedgang og vedlægger en rimelig forklaring på, at omsætningsnedgangen skyldes det skærpede forsamlingsforbud. I så fald vil der ikke være behov for yderligere dokumentation fra virksomheder.

Regeringen har indtil nu forklaret, at EU’s statsstøtteregler forhindrer, at den slags erhvervsdrivende kan få hjælp.

»Regeringen har afskåret mange, mange virksomheder fra hjælpepakkerne. Men det har åbenbart bare været et bluff. For hvis regeringen bliver 'presset til det', kan virksomheder, som er indirekte påvirket af coronakrisen, åbenbart godt få kompensation alligevel,« siger Torsten Schack Pedersen.

Også hos De Konservative er man rystet over regeringens skjulte kort.

»Hvis det er sandt, så har regeringen et meget stort forklaringsproblem. Mange virksomheder har været afskåret fra hjælpepakkerne, fordi de ikke kunne dokumentere at være direkte påvirket af corona-forbudene. Jeg er dybt rystet, hvis regeringen bevidst har holdt virksomheder som gidsler,« siger finansordfører Mona Juul (K).

Den konservative ordfører Mona Juul (KF) er dybt rystet over, at regeringen angiveligt har skjult, at en lang række virksomheder hele tiden har kunnet få del i hjælpepakkerne.

Siden Mette Frederiksen i fredags indførte yderligere restriktioner i kampen mod den stigende coronasmitte, har Folketingets partier forhandlet om kompensation til virksomheder, som bliver ramt hårdt af restriktionerne.

Det kan f.eks. kiosker, som ikke længere må sælge alkohol efter klokken 22, eller restauranter, som ikke kan afholde bryllupper eller større selskaber på grund af forsamlingsforbuddet.

Det forventes, at aftalen om hjælpepakkerne lander i starten af denne uge. I alt forhandles der om ca. 5 mia. kr.

Det har ikke været muligt at få en reaktion fra erhvervsminister Simon Kollerup, fordi han ikke vil kommentere på igangværende forhandlinger.