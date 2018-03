Selv om blodet stadig flyder i gaderne i det krigshærgede Syrien, overvejer flere her­boende syriske flygtninge at vende hjem. Især hvis de kan få økonomisk støtte fra Danmark. Men som loven er strikket sammen i dag, er det ikke muligt. Loven kræver nemlig, at flygtninge, der vender hjem, faktisk kan og vil blive boende i det land, de returnerer til. Og det er tvivlsomt, når krigen stadig raser i Syrien, skriver Berlingske søndag.

»Vi har cirka ti henvendelser om ugen fra syrere, der gerne vil høre om mulighederne for at få støtte til at rejse hjem,« fortæller Eva Singer, asylchef i Dansk Flygtningehjælp, der på vegne af Udlændinge- og Integrations­ministeriet står for at rådgive flygtningene om deres muligheder.

Hun forklarer, at syrerne gerne vil hjem, fordi de blandt andet føler et ansvar for de familiemedlemmer, der stadig er i Syrien. Men svaret til de syriske flygtninge, der søger økonomisk støtte til at vende hjem, er nej. Kommunerne, som træffer afgørelsen, afslår indtil videre med den begrundelse, at det ikke er muligt at ‘tage varig bopæl’ i hjemlandet, som det hedder i loven. Det har Ankestyrelsen fastslået i en konkret sag, hvor en syrisk flygtning klagede over af­slaget på repatrieringsbistand. I afgørelsen fra Ankestyrelsen ‘vurderes Syrien ikke at være et land, man aktuelt kan vende tilbage til’. Det har udlændinge- og integrations­minister Inger Støjberg (V) tidligere oplyst i et svar til Folketinget.

Ankestyrelsens afgørelse er imidlertid fra 2016, og i 2017 vendte 68.000 syriske flygninge frivilligt hjem fra især nabolandene. Derfor presser Dansk Folkeparti på.

»Regeringen ved godt, at vi prioriterer dette her højt, og vi forventer, at den er i fuld gang med at kigge på repatrieringloven,« siger DFs udlændingeordfører, Martin Henriksen

Også Socialdemokratiet er utålmodige.

»Vi må altså kunne indrette reglerne sådan, at det er muligt at vende tilbage til de områder af Syrien, hvor der er relativt fredeligt,« siger udenrigsordfører Nick Hækkerup (S).

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er i fuld gang med at under­søge, hvad der kan lade sig gøre, oplyser hun til Berlingske.

»Vi (overvejer, red.) løbende, om der er behov for nye tiltag på repatrerings­området, og i dette forår fremsætter vi et lovforslag, som skal være med til yderligere at øge incitamentet til at repatriere,« skriver Inger Støjberg i et svar til Berlingske.