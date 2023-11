Taylor Swift eller Britney Spears?

For Joe Biden er det åbenbert svært at kende forskel på de to popstjerner, der ellers repræsenterer nutiden og fortiden i den nyere pophistorie.

I hvert fald kludrede den amerikanske præsident ifølge Sky News rundt i deres navne, da han mandag på sin egen 81-års fødselsdag traditionen tro benådede to kalkuner i forbindelse med den forestående Thanksgiving.

Den fjerede duo slipper således for at stå på et middagsbord et sted i USA på torsdag.

Joe Biden med en af de benådede kalkuner. Dette skulle være Liberty. Foto: Win Mcnamee/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Joe Biden med en af de benådede kalkuner. Dette skulle være Liberty. Foto: Win Mcnamee/AFP/Ritzau Scanpix

»For at komme herhen har Liberty og Bell haft hårde odds mod sig og har være i hård konkurrence. De har arbejdet hårdt, udvist tålmodighed og har rejst over 1.000 miles,« sagde Joe Biden:

»Man kan sige, at det er sværere end at få en billet til Renaissance Tour eller til Britneys tour. Hun er nede i Brasilien, hvor det er rigtigt varmt lige nu.«

Og bare lige for at gøre det helt klart.

Britney Spears er ikke på turne i øjeblikket.

Dette er Britney Spears. Foto: Valerie Macon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Dette er Britney Spears. Foto: Valerie Macon/AFP/Ritzau Scanpix

Og Beyonces Renaissance tour sluttede i øvrigt 1. oktober.

Det er Taylor Swift, der i øjeblikket under stor mediebevågenhed er på turne i Brasilien, hvor en fan i fredags endte med at besvime og omkomme på det ekstreme varme stadion i Rio.

Pudsigt nok er de to kalkuner tilsyneladende blevet stopfodret med netop musik fra tidens største popstjerne de seneste dage.

Det fortalte formanden for den amerikanske kalkunforening forud for mandagens ceremoni.

Dette er Taylor Swift. Foto: Mario Anzuoni/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Dette er Taylor Swift. Foto: Mario Anzuoni/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg kan bekræfte, at de rent faktisk er 'swifties',« sagde Steve Lykken ifølge NBC søndag med henvisning til betegnelsen for meget dedikerede Taylor Swift-fans.

At Joe Biden roder rundt i ordene, er sket en del gange på det seneste. Og det har ikke mindst været med til at forstærke den opfattelse, som mange amerikanere har: At han er for gammel til at være præsident.

Det har flere meningsmålinger vist.

I forbindelse med mandagens kalkunceremoni jokede Joe Biden i øvrigt selv om sin høje alder.

»Som I ved, er det svært at fylde 60 år,« sagde han:

»Det er 76. gang, at denne begivenhed bliver afholdt. Jeg vil fortælle jer, at jeg var her ikke (ved den første, red.), og jeg var for ung til at finde på det.«