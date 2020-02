»Stemningen er så voldsom, at man tror, det er løgn. Jeg er blevet svinet så groft i lukkede Alternativet-grupper på Facebook,« siger en kilde.

»Jeg kan ikke klare mere. Man bliver svinet så groft til,« siger en anden kilde.

Stemningen er langt fra god i Alternativet. Beskyldninger fyger gennem luften. Både når B.T. taler med kilderne og kigger på sociale medier. Men det er næsten umuligt at få nogen til at lægge navn til den hårde kritik.

Balladen er spidset til i ugens løb, og Josephine Fock, Alternativets nye leder, har bagdelen på kogepladen i weekenden og de første dage af den kommende uge.

Talte hun sandt på landsdækkende tv, da hun sagde, hun ikke har rusket nogen?

Samtidig viser en ny meningsmåling, analyseinstituttet YouGov har lavet for B.T., at Alternativet står til at ryge ud af Folketinget, hvis der var valg nu.

Partiet står til en opbakning på 1,8 pct. – under spærregrænsen på 2,0.

Torsten Gejl er ny politisk ordfører for Alternativet. Josephine Fock kommer ud af gruppemøde.

Det afgørende er nu, om Josephine Fock har rusket politikere eller medarbejdere i Alternativet, som det fremgik af dagbladet Informations artikel i forrige weekend.

Information har talt med 23 anonyme kilder, hvoraf fire er vidende om, at Josephine Fock har rusket kolleger og skældt dem ud.

Men Josephine Fock afviser blankt, at det nogensinde skulle være sket.

»Jeg har ikke rusket i nogen. Hverken medarbejdere, partifæller eller venner for den sags skyld. Jeg kan godt genkalde mig episoder, hvor jeg er blevet gal, men ikke det, der er beskrevet,« siger Josephine Fock i talkshowet 'Lippert' på TV 2 News.

Tidligere partileder Uffe Elbæk udtalte sig ikke i artiklen i Information, men avisen har forelagt ham oplysningerne, som han 'er vidende om'.

Uffe Elbæk, Alternativet holder pressemøde i København mandag den 16. december 2019. Uffe Elbæk stopper 1. februar næste år som politisk leder af Alternativet, meddeler partiet. Han fortsætter i Folketinget.

Og Uffe Elbæk skriver på Twitter, at han 'tager imod Hovedbestyrelsens åbne invitation til medlemmer for at fortælle dem om blandt andet de episoder, som Information har beskrevet, og som jeg har bevidnet eller været orienteret om'.

Hvis Uffe Elbæk forklarer Hovedbestyrelsen, at han er bekendt med anklager om, at Josephine Fock har rusket kolleger, står hun med et gevaldigt problem.

Hovedbestyrelsen oplyser, at de vil lytte til kritikerne af Josephine Fock i weekenden og de første dage af næste uge. Det vil også sige, at personer, hun eventuelt måtte have rusket, har mulighed for at afgive forklaring og udfordre Focks påstand i 'Lippert'.

B.T. har talt med en del kilder i Alternativet om Josephine Focks opførsel, mens hun var gruppeforperson i 2015-17.

Torsten Gejl er ny politisk ordfører for alternativet. Torsten Gejl, Josephine Fock, Susanne Zimmer og Sikandar Siddique kommer ud fra gruppe gruppemøde.

I 2017 oplever et folketingsmedlem fra Alternativet ifølge flere kilder i partiet gruppeformand Josephine Focks lederegenskaber for fuld udblæsning. Medlemmet skal præsentere et lovforslag fra Folketingets talerstol og er ved at klargøre sig mentalt, da Josephine Fock begynder at skælde hende ud.

Folketingsmedlemmet synes, det er pinligt og grænseoverskridende, og går ud i kafferummet, men Josephine Fock går med og fortsætter med at skælde hende ud til undren for politikere fra flere andre partier. Til sidst går den pågældende ind i Grønlandsværelset, men bliver stadig forfulgt af Jospehine Fock, der fortsat skælder ud i mange andre menneskers påsyn.

Medlemmet klager til partileder Uffe Elbæk, som på baggrund af flere grænseoverskridende oplevelser med Josephine Fock foreslår besøg hos en coach, han selv har brugt. Coachen giver hende mulighed for at ringe til ham når som helst, medlemmet har et problem. Han kan foreslå foreslå at stoppe bilen, gå ud og bevæge armene. Det er chok-behandling.

Flere kilder siger, at de ikke vil tale til citat, fordi de bliver svinet til på sociale medier af Josephine Fock-støtter.

Rasmus Nordqvist kommer ud fra gruppemøde. Torsten Gejl er ny politisk ordfører for Alternativet.

En kilde siger, vedkommende er bekendt med, at Fock har rusket i kolleger, men tør ikke stå frem.

Uffe Elbæks Twitter-opslag har også medfødt vrede kommentarer på Twitter:

»Det ligner et orkestreret karaktermord på Josephine Fock med Uffe Elbæk og Rasmus Nordqvist som bagmænd,« skriver Politikens debatredaktør, Magnus Barsøe.

»Føj for satan, Uffe, personforfølgelse, fordi I ikke kan lide det valg vi, medlemmerne har truffet,« skriver Allan Vinje.

Josephine Fock ankommer til gruppemøde.

»Sig mig, er I blevet bindegale? Skam jer at tage dette i pressen og på sociale medier. Uansvarligt. Giftigt,« skriver Bodil Bach.

»Det stinker altså, Uffe,« skriver Dorthe Hansen.

Josephine Foch har i en SMS til B.T. afvist at kommentere meningsmålingen.

Men hun siger opsigtsvækkende til P1's politiske program' Slotsholmen', at hun selv næppe ville stemme på Alternativet, som det ser ud i dag.

»Lige nu ville jeg have svært ved at have tillid til os som parti. Det vil jeg gerne erkende.«

Ville du ikke sætte dit kryds ved Alternativet, hvis der var valg i morgen?

»Det ville jeg have meget svært ved, før jeg har set Alternativet bevise, at vi kan opføre os ordentligt.«

Leger Alternativet med sin eksistens?

»Ja, lige nu gør vi. Det her gavner ingenting,« siger Josephine Fock til P1.