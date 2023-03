Lyt til artiklen

»Hård læsning« og »meget rørende«.

Sådan lyder nogle af reaktionerne fra de politikere, der har læst sagerne om de kvinder, der sidste år fik endeligt afslag på abort af Abortankenævnet.

Sagerne har ikke været beskrevet før, og B.T. kan på baggrund af aktindsigter nu give et unikt indblik i dem.

Partierne er dybt splittede i spørgsmålet om, hvorvidt grænsen for fri abort i Danmark skal hæves eller blive, hvor den er.

Efter at have læst om afviste kvinders sager igennem er Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, bestyrket i, at grænsen for fri abort bør hæves:

»Det er temmelig voldsomt, og jeg bliver dybt berørt af at læse de her meget personlige beretninger,« siger Peder Hvelplund.

I Danmark kan kvinder indtil udgangen af 12. graviditetsuge selv bestemme, om de vil have abort.

Efter 12. uge skal kvinderne søge om at få godkendt abort hos et abortsamråd.

Langt de fleste bliver godkendt, men en mindre gruppe får afslag. De kan anke til Abortankenævnet. Og af dem, der valgte at gøre det i 2022, fik 29 kvinder afslag.

Fælles for de fleste af kvinderne er, at de har været i tvivl eller haft kaotiske liv og derfor ikke nåede at få en abort, mens de selv kunne bestemme.

En af kvinderne fortæller for eksempel, at hun har følt sig truet af sin voldelige ekskæreste til at beholde barnet og derfor ikke nåede at få en abort, da hun stadig selv kunne bestemme.

Derudover er kvinderne generelt kede af at skulle have et barn, og flere tror ikke, at de vil blive gode mødre.

»Ansøger har ingen følelser for det kommende barn,« kan man læse om en af kvinderne, der har fået afslag på abort.

Kvindernes alder fremgår ikke af sagerne, ligesom enkelte personlige oplysninger heller ikke fremgår.

B.T. har spurgt en række partier i Folketinget, om de vil læse de 29 afslag.

Hos Enhedslisten har læsningen som sagt gjort stort indtryk på sundhedsordfører Peder Hvelplund:

»Der er jo eksempler på kvinder i meget urimelige situationer, med voldelige kærester, frygt for nærmest dødstrusler og meget mere, og alligevel får de afslag med henvisning til, at de har en rimelig økonomi.«

Kvinderne har jo haft mulighed for helt frit at bestemme indtil udgangen af 12. graviditetsuge. Hvorfor ikke sige, at det er tid nok til at træffe den beslutning?

»Der er jo eksempler på, at nogen ikke har været klar over det, nogen har været i en vanskelig social situation, nogen har været for præget af frygt og angst til at kunne sige det tidligere. Så der er jo et hav af forskellige grunde,« siger Peder Hvelplund og tilføjer:

»Der synes jeg, vi skal respektere kvindens ret til at råde over egen krop og inden for det, der lægefagligt kan anbefales, være med til at hæve grænsen for fri abort.«

Franciska Rosenkilde, sundhedsordfører og forperson for Alternativet, kalder sagerne »voldsom læsning«.

Hun er decideret overrasket over enkelte af sagerne:

»Jeg er overrasket over, at hele det mentale pres, der ligger i at være gået fra en voldelig kæreste med kriminel baggrund, altså, at man ikke har mere fokus på de mentale ressourcer, men kun har fokus på de socialøkonomiske,« siger hun og tilføjer, at en revision af reglerne »er på høje tid«.

Helt omvendt bliver sundhedsordfører Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti kun mere bestyrket i, at abortgrænsen skal blive, hvor den er.

»Det ændrer ikke min holdning til abortgrænsen. Tværtimod, så bekræfter de her sager mig i, at vi har den helt rigtige grænse i Danmark.«

Der er jo flere kvinder her, der ikke selv vurderer, at de kan tage vare på barnet. Nogle har psykiske udfordringer, andre står med en far, der ikke vil tage del i barnets liv, så de kommer til at stå alene. Hvorfor skal de ikke have lov til selv at tage den beslutning?

»Fordi de er kommet ud over den 12. uge, og det er grænsen. Nu er der jo også flere tusind aborter om året, og her ser vi på 29 endelige afslag, så selvfølgelig vil der altid være enkeltsager. Men det ændrer ikke vores holdning til, at vi også må se på det ufødte barns rettigheder, når man kommer så langt hen som flere af sagerne her.«

Det samme mener Kim Edberg Andersen, sundhedsordfører for Nye Borgerlige:

»De her sager bekræfter mig bare i, at den grænse, vi har på 12 uger, hvor man har mulighed for at søge, og hvor fagpersoner vurderer det, er ret betryggende.«

Der er kvinder, der er bange for psykisk og fysisk vold. Der er én, der er bange for, om det kan gå ud over barnet. Hun mener ikke selv, at hun kan magte opgaven. Hvorfor skal de ikke selv have lov til at bestemme?

»Fordi, hvis din kæreste er voldelig, så skal du se at komme væk fra det forhold. Men det er jo ikke noget med, om du kan blive en god mor. Der er masser af enlige i Danmark, der er rigtig gode forældre. Det er ikke en vægtig undskyldning for at få en abort. Det er en vægtig undskyldning for at komme ud af at voldeligt forhold.«

Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og De Konservative oplyser til B.T., at de ikke mener, abortgrænsen bør hæves.

Også hos SF siger sundhedsordfører Kirsten Normann, at partiet ikke umiddelbart har planer om at ville ændre abortgrænsen, men afventer Etisk Råds vurdering, der forventes at komme i løbet af 2023.

Omvendt mener altså Enhedslisten, Alternativet og også De Radikale, at grænsen bør hæves.

Hos Moderaterne skriver sundhedsordfører Monika Rubin, at partiet ikke vil konkludere endeligt inden Etisk Råds anbefalinger:

»Vi er ikke afvisende over for at se på grænsen, da der så vidt vi ved ingen medicinsk begrundelse er for de 12 uger. Men om det skal være 12, 14, 16 eller 18 uger, har vi ikke en holdning til på nuværende tidspunkt.«

Socialdemokratiet har ikke haft en fornyet drøftelse i partiet, mens Venstre helt vil afvente Etisk Råds vurdering.

Ud over de 29 endelige afslag på abort fra ankenævnet fik 17 kvinder sidste år afslag af regionernes abortsamråd uden at klage over afslaget. I alt 46 kvinder fik altså sidste år afslag på abort.

