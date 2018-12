Et panel af unge har torsdag afleveret ni forslag til sundhedsministeren, som skal styrke unges trivsel.

Giv et modbillede til de mange idealkroppe, giv lettere adgang til hjælp til unge med psykisk mistrivsel og gør op med uklare opfattelser af, hvordan samtykke skal forstås.

Sådan lyder nogle af budskaberne i et ungepanels ni råd, som panelet torsdag har afleveret til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Forslagene går på, hvordan man kan styrke unges trivsel.

I panelet sidder blandt andre Daniel Kristiansen fra Sind Ungdom. Han har tidligere været socialt udsat.

For ham har rådene om at gøre op med en præstationskultur og give lettere adgang til hjælp for unge, der psykisk mistrives, en stor betydning.

- Det er en hjertesag for mig at hjælpe andre psykisk sårbare unge. Derfor er jeg så glad for at have været med i ungepanelet. Og jeg er helt ærligt stolt af, at vi i fællesskab har fundet frem til ni brugbare råd, som jeg mener, det er muligt for politikere og folk med privat og professionel relation til unge, at handler på, siger han i en pressemeddelelse.

Et af panelets råd handler om, at respekten for individuelle grænser skal styrkes. Der skal gøres op med forældede og uklare opfattelser af, hvordan samtykke skal forstås, lyder det.

- Med lovgivning om samtykke kan politikerne bidrage til at fremme en norm i befolkningen om, at der skal være respekt for andres grænser og sikre, at de overholdes, skriver rådet i et af sine forslag.

Panelet har siden maj arbejdet på at lave en række forslag til, hvad der kan rette op på, at flere danske børn og unge mistrives.

Fie Sommer og Amalie Wessel, der begge kommunikerer om perfekthedskultur har også deltaget. De har blandt andet været med i tv-programmet De Perfekte Piger på DR3.

/ritzau/