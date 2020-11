42 år på arbejdsmarkedet skal give ret til tidligere tilbagetrækning, lyder det. Men for de yngre stiger kravet.

Den 26-årige tømrer Markus Holst vil skulle arbejde i omkring 50 år for at få ret til den tidlige pension, som regeringen er lykkedes med at få aftalt.

Han står med andre ord til at kunne trække sig tidligere tilbage, når han er 70,5 år. Det skriver Jyllands-Posten.

- Jeg kan ikke andet end at rynke lidt på næsen, for når jeg kigger rundt i min skurvogn, så begynder mine kolleger altså at droppe ud af faget, når de er omkring 55 år, siger Markus Holst til avisen.

Igen og igen har det lydt, at 42 år på arbejdsmarkedet bliver adgangsbilletten til den nye rettighed.

Men ligesom pensionsalderen sættes op i de kommende år, stiger også det såkaldte anciennitetskrav, der afgør, hvor mange år man skal have været på arbejdsmarkedet for at kunne stoppe på den nye ordning.

Et notat fra de politiske forhandlinger viser konsekvenserne, skriver Jyllands-Posten.

Den 60-årige Arne, ansigtet på Socialdemokratiets kampagne, skal være på arbejdsmarkedet i 42, 43 eller 44 år for at få et, to eller tre år ekstra på pension. For en 22-årig står kravet til at komme helt op på 49, 50 og 51 år. Det kan udløse en tidlig pension som 71-årig.

Dansk Folkeparti mener, at den tidlige pension er blevet "oversolgt en hel del", fordi regeringen har talt så meget om 42 år.

- Det flytter sig jo. Derfor handler det ikke så meget om de 42 år. Det handler mere om, at man skal være startet meget tidligt, siger ordfører René Christensen (DF).

For Enhedslisten viser det, hvorfor der er brug for at stoppe den stigende pensionsalder.

- Arne-ordningen overflødiggør sig selv på et tidspunkt, fordi kravene bliver så urealistisk høje, siger Pernille Skipper (EL).

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard påpeger, at Arne-pensionen skal evalueres i 2030.

Han påpeger også, at det kan ændre betingelserne for at få den, ligesom han understreger, at en kommission skal undersøge, hvad der skal ske med den stigende pensionsalder, efter den har rundet 70 år.

Om Markus Holst, der kan gå på tidlig pension som 70,5-årig, siger han:

- Det er mere værdigt og retfærdigt, end hvis han først kunne stoppe som 73,5-årig.

