De fleste politikere på Christiansborg bliver helt tavse, når snakken falder på Jeppe Kofods gamle sag, hvor han som 34-årig havde sex med en 15-årig DSU'er. Men hos ungdommen er holdningen klokkeklar.

Ifølge flere ungdomspartier burde Jeppe Kofod aldrig have fået et comeback i dansk politik.

Og det er dybt kritisabelt, at Mette Frederiksen har udnævnt ham til udenrigsminister, lyder holdningen.

»Jeg kan slet ikke se, at Jeppe Kofod kan være udenrigsminister efter den sag. Det er til grin, at Mette Frederiksen skriver på Facebook, at 'sexchikane er et udtryk for en kultur, mange af os ønsker endeligt at forkaste', mens hun har Kofod gående som en tung minister,« siger Jacob Robsøe, formand for Radikal Ungdom.

Samira Nawa forlader regeringsforhandlinger på Christiansborg, tirsdag den 11. juni 2019.

I fredags genoplivede De Radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, Jeppe Kofods gamle sexsag, da hun til B.T. forklarede, at De Radikale »ikke ville have valgt en minister, der havde sådan en sag liggende«.

Men tirsdag var Morten Østergaard (RV) ude og erklære tillid til regeringen og dens ministre.

Er du uenig med Morten Østergaard?

»Jeg vil sige, at vi bakker 100 pct. op om Samira Nawa. Jeg mener, at Jeppe Kofod burde fyres som minister fra dags dato,« siger Jacob Robsøe.

Udenrigsminister Jeppe Kofod under pressemøde i Eigtveds Pakhus, i København onsdag den 22. juli 2020.

Hos SF Ungdom ryster man også på hovedet af Jeppe Kofods plads på ministerholdet.

»Man kan sætte et seriøst spørgsmålstegn ved, om han bør være udenrigsminister efter den sag. Særligt når vi har en vigtig debat om sexisme på arbejdspladsen,« siger Sofie Lippert, landsforkvinde for SFU.

Hun mener, at den store fejl skete tilbage i 2008, hvor Socialdemokratiet ikke lukkede døren fuldstændig for Jeppe Kofod, da han som 34-årig folkevalgt havde sex med 15-årig pige hos DSU i Esbjerg.

»Fejlen var, at man ikke slog hårdt nok ned dengang. Det var helt forkert, at Helle Thorning blev kritiseret for være for hård (da hun tog alle ordførerskaber fra Kofod, red.). Straffen burde tværtimod være hårdere,« siger Sofie Lippert.

Fredet af Mette Frederiksen

Det er også holdningen fra Venstres Ungdom.

»Socialdemokratiet fejlede dengang, da man 'straffede' Jeppe Kofod ved at sende ham til EU. Havde man dengang håndteret det ordentligt, ville vi slet ikke have denne diskussion i dag,« siger VU-formand Kristian Lausten.

Tirsdag var Mette Frederiksen ude og frede sin udenrigsminister. Men hos Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) vil man ikke forholde sig til Kofod-sagen.

»Det er en meget følsom sag, så jeg vil ikke gå nærmere ind i den,« siger DSU-formand Frederik Vad Nielsen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) taler med presse under sit besøg hos danske soldater på Tapa Army Base i Estland, fredag den 11. september 2020.

Han vil dog gerne fortælle, hvad DSU har gjort, for at lignende sexsager ikke opstår igen.

»Før fester og arrangementer gennemgår vi, hvad man opfører sig, så ingen – hverken interne eller eksterne – er i tvivl om noget. Desuden får vores ledere og undervisere en grundig indføring i, hvordan vi undgår krænkelsessager,« siger DSU-formanden.

Hos Venstres Ungdom oplever landsformanden ikke sexchikane som et problem.

»Men vi gør utrolig meget for at undgå sexisme og mobning. Vi har vedtaget en samværspolitik, som giver en fælles reference for, hvor grænserne går,« siger Kristian Lausten.