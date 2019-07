Flere yngre kvinder vælger ligesom kulturminister Joy Mogensen at få barn uden en mandlig partner.

Det fortæller Kathrine Birch Petersen, der er formand for Dansk Fertilitetsselskab.

Hvor det før primært var kvinder i 30'erne, der valgte at få barn med en anonym donor, er yngre kvinder nu også begyndt at hoppe med på vognen.

»Der er sket en ændring i alderen. Før var det hovedsagligt kvinder over 35, der henvendte sig. Nu ser vi også kvinder i 20'erne, som gerne vil være gravide uden en mand,« siger Kathrine Birch Petersen.

Joy Mogensen (S), da Mette Bock overdrager til kirkeminister Joy Mogensen i Kirkeministeriet i København, torsdag den 27. juni 2019. Efter regeringsdannelsen overdrages ministerierne torsdag fra VLAK-regeringen til den nye S-regering Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali Vis mere Joy Mogensen (S), da Mette Bock overdrager til kirkeminister Joy Mogensen i Kirkeministeriet i København, torsdag den 27. juni 2019. Efter regeringsdannelsen overdrages ministerierne torsdag fra VLAK-regeringen til den nye S-regering Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali

Er du singlemor? Eller overvejer du at blive det? Så send en mail til 1929@bt.dk.

Tal som Dansk Fertilitetsseslskab viser, at der er sket en eksplosiv stigning i antallet af singlekvinder, som vælger at få barn med sæd fra en anonym donor.

I 2013 forventedes det, at i alt 489 børn blev født af en dansk kvinde uden partner. I 2018 var tallet 709. Det er en stigning på 45 procent.

En del af de kvinder, der bliver gravide med anonyme donorer, gør det, fordi de er kommet lidt op i årene og gerne vil have et barn, inden det er for sent.

»Mange af dem kommer ud af parforhold, som har varet op til ti år, og hvor manden ikke har været klar til at få børn,« fortæller Kathrine Birch Petersen.

Men flere og flere gør det også, fordi de ikke ønsker alt det bøvl, der er forbundet med at være i et parforhold.

»Nogle kvinder kommer ud af dårlige parforhold og gør det her, fordi de ikke ønsker alle de konflikter, der er forbundet med at leve i et parforhold. Nogle har også dårlige erfaringer fra deres egen opvækst med skilsmisser,« fortæller Kathrine Birch Petersen.

Hun mener, at mændene har en stor del af ansvaret:

»Mændene må komme noget mere på banen. 22 procent af mænd i alderen 45-55 år er barnløse, og det er et problem, fordi forskning viser, at barnløse mænd er i større risiko for depression og selvmord.«

Hvilket tilbud er der til mænd, der gerne vil have børn uden en kvinde?

»Nul.«

38-årige Joy Mogensen fra Socialdemokratiet blev for nyligt udnævnt til Kulturminister. Hun forventes at gå på barsel til september.