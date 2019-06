Seks ud af 13 medlemmer af Enhedslisten er kvinder, og to nyvalgte unge, kvinder får tunge ordførerskaber.

To nyvalgte kvinder får tildelt nogle tunge ordførerposter i Enhedslisten, der fik 13 mandater ved valget 5. juni.

Mai Villadsen på 27 år blev valgt ind i Nordsjællands Storkreds og får en række ordførerskaber herunder klima-, miljø- og natur.

Hun er vokset op i et skolelærerhjem i Jylland, tidligere formand for Danske Gymnasieelever og betragtes internt som et stort talent.

Victoria Velásquez, ligeledes 27 år, valgt i Fyns Storkreds, har arbejdet i HK Privat og stillede som 19-årig op for første gang.

Hun har en kandidatgrad i arbejdslivsstudier og socialvidenskab og skal derfor meget belejligt være erhvervsordfører samt beskæftigelses- og arbejdslivsordfører.

- Vi har forsøgt at kombinere erfaring og fornyelse på en god måde i folketingsgruppen, så vi på nogle områder har fastholdt MF'ere med lang erfaring, og de nyvalgte har fået højt profileret områder, siger folketingsmedlem Jakob Sølvhøj (EL).

Rosa Lund skal fortsat være retsordfører og skal derudover være udlændinge- og integrationsordfører, hvilket er et varmt emne på Christiansborg.

Der er seks kvinder i folketingsgruppen, der har én i front, hvilket er Pernille Skipper, der fortsat er politisk ordfører, mens Jakob Sølvhøj er fungerende formand for gruppen.

Foruden de to består ledelsen af Rune Lund og Peder Hvelplund.

