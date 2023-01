Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke kun fagbevægelsen og en stor del af vælgerne, som er imod regeringens ønske om at gøre store bededag til en almindelig arbejdsdag.

Også Venstre og Socialdemokratiets ungdomspartier mener, at der er forkert af regeringen at trumfe afskaffelsen igennem.

Forslaget om at afskaffe store bededag viser nemlig, at den politiske elite ikke mærker konsekvenserne af deres egen politik, lyder en kritikken af regeringen fra Socialdemokratiets eget ungdomsparti, DSU.

»Og det er mig ubegribeligt, at det er mit parti, der kommer til at bære det igennem. Der er nogen, der trænger til at huske på, hvem vi først og fremmest er til for,« skriver Katrine Evelyn Jensen, forbundsformand for DSU, i en tråd på det sociale medie Twitter.

Her kalder hun koblingen mellem forsvarsforlig og afskaffelse af helligdagen for ‘spin’ og undrer sig over, om de voksne politikere har glemt, hvordan det er at passe et almindeligt arbejde.

Hos Venstres Ungdom siger formand Maria Ladegaard til Fagbladet 3F, at hun ikke har et problem med at Venstre er indgået i en regering, der har besluttet at sløjfe en af danskernes helligdage.

»Men vi har et problem med, at lovforslaget er lavet uden om arbejdsmarkedets parter,« siger Maria Ladegaard.