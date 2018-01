Mandag er det 179 folkeskoleelever fra hele Danmark, der diskuterer politik på Christiansborg.

København. Opdelte fag efter elevniveau, hårdere straffe for voldtægt og pædofili, lavere afgifter på elbiler og flere flygtninge i Danmark.

Sådan lyder et udsnit af de 24 forslag, 60 8. og 9. klasser landet over sammen har stillet forud for Ungdomsparlamentet 2018, der mandag afholdes på Christiansborg.

Her er det de unge, der snakker politik på Borgen.

De 179 politikere, der normalt sidder i folketingssalens grønne stole, er således skiftet ud med 179 danske, færøske og grønlandske skoleelever.

De er taget til Christiansborg for at være politikere for en dag.

To af dem er Jonas Grundtvig Andersen og Laura Dyhrberg Nielsen. De går i 9. klasse på Bagsværd Kostskole og Gymnasium.

- Det er spændende og sjovt at prøve at få et indblik i, hvad politikerne laver, siger Jonas Grundtvig Andersen.

Han er med i en gruppe, der har stillet et forslag om gratis HPV-vaccine til drenge under 18 år.

- Det er kun omkring 40 procent af piger under 18 år, der får vaccinen, og mænd kan blive smittet via samleje.

- Jeg får selv vaccinen, og den koster 1350 kroner per vaccine, og man skal have den tre gange, hvis man er over 15 år. Derfor synes vi, den skal være gratis, siger han.

Laura Dyhrberg Nielsen håber på, at det forslag, hun er med i - bødestraf for deling og videresendelse af nøgenbilleder - i sidste ende vil blive taget op af de folkevalgte politikere.

- Så vil der måske være færre, der oplever at få delt et nøgenbillede af sig selv.

- Men det handler selvfølgelig også om oplevelsen af at være herinde (på Christiansborg, red.) og måske finde ud af, om det er denne vej, man vil gå, når man bliver ældre, siger hun.

Ungdomsparlamentet bliver afholdt hvert andet år.

I løbet af dagen bliver de 24 forslag fra eleverne debatteret i forskellige udvalg og skåret ned til 12, der så skal arbejdes videre med.

Der er ligeledes indlagt en spørgetime i Folketingssalen med seks forskellige ministre, heriblandt forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og skatteminister Karsten Lauritzen (V).

/ritzau/