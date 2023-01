Lyt til artiklen

Det var kun en lille gruppe, der festede over, at Ritt Bjerregaard døde, og det skulle ikke være sket.

Sådan lyder konklusionen efter, at Ungdomshuset har været kaldt til kammeratlig samtale hos Laura Rosenvinge, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet i København.

Ungdomshuset var repræsenteret af advokat Knud Foldschack, der står i spidsen for Fonden Jagtvej 69, som hjælper i forhold til de unges samarbejde med kommunen.

Han er dermed det tætteste, kommunen kan komme en egentlig dialog med Ungdomshuset, og det er altså ham, der var sendt i byen for at få socialdemokraterne til fortsat at ville støtte Ungdomshuset økonomisk.

»Der kom en beklagelse. Det blev sagt, at det var dumt gjort, og at det var en lille gruppe, der ødelægger det for flertallet,« fortæller Laura Rosenvinge, som blev rasende, da hun så Ungdomshusets opslag på Facebook dagen efter, at den tidligere overborgmester Ritt Bjerregaard var død.

'Slæb kadaveret forbi Ungeren, og send en væmmelig tanke efter tidligere overborgmester Ritt Bjerregaard. Nu har vi fået både ret og fred,' stod der blandt andet.

Det fik Laura Rosenvinge til at true med at tage det årlige tilskud på næsten to millioner kroner fra Ungdomshuset. Men først ville hun altså lige høre, hvad de unge havde at sige til deres forsvar.

»Jeg så gerne, at nogle af de unge havde været med til mødet, men nu har jeg i hvert fald sendt et klart signal om, at sådan noget gør man altså bare ikke, til deres advokat, Så må han tage det videre til de unge,« siger hun.

Den politiske ordfører tror, at signalet er nået frem til de unge.

»Man skal godt nok ikke have meget at flytte rundt med i hovedet, hvis man laver sådan et opslag igen. De skal behandle alle med respekt. De får jo aktivitetstilskud fra kommunen.«

Rosenvinge og resten af den socialdemokratiske gruppe skal inden torsdag tage stilling til, om de i Borgerrepræsentationen vil stemme for et såkaldt medlemsforslag om at stoppe driftstilskuddet til Ungdomshuset. Forslaget er stillet af Venstre og Det Konservative Folkeparti i fællesskab.

Under alle omstændigheder vil Socialdemokratiet gerne have ændringer i Ungdomshusets videre virke, og det forventer Rosenvinge at bringe op på torsdagens møde.

»Vi skal kigge på, hvad det egentlig er, vi giver tilskud til. Der skal være plads til alle i det hus. Jeg har hørt om flere unge socialdemokrater, der pludselig ikke var velkomne derude, da de fortalte, at de var socialdemokrater, så det skal vi have en drøftelse om,« siger hun

Opslaget med Bjerregaard-festen og det efterfølgende billede ligger stadig på Ungdomshusets officielle Facebook-konto.

»Det burde være fjernet. Det er smagløst at lægge det op, og det er smagløst, at det stadig ligger der,« siger Rosenvinge.

Enhedslisten afventer en skriftlig redegørelse fra Knud Foldschack, før partiet vil tage stilling til, hvad der skal ske med Ungdomshusets tilskud. Men der tegner sig ikke umiddelbart et flertal for at tage pengene fra de unge.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Knud Foldschack, der endnu ikke er vendt tilbage.

B.T. har også rettet henvendelse til kontaktgruppen i Ungdomshuset, som ikke er vendt tilbage med en kommentar.