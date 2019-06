29-årige Alexander Grandt blev pludselig kimet ned af oprørte og forundrede venner. Da han hørte hvorfor, fik den unge S-politiker et chok.

I satireprogrammet 'Den Korte Radioavis' på Radio24syv blev Alexander Grandt nævnt som Henrik Sass Larsens elsker.

Det skete i udsendelsen den 6. juni, som Alexander Grandt dog først hørte dagen derpå.

Han var mildest talt overrasket over at blive sat i forbindelse med et erotisk forhold til S-profilen Sass Larsen – selvom det skete i et satireprogram.

»Satire skulle gerne afsløre magthavernes hykleri, religiøse dogmer eller lignende, og det har vi en god tradition for i Danmark. Men dette er bare usande rygter, som Den Korte Radioavis selv har fabrikeret,« siger Alexander Grandt, der var folketingskandidat på Fyn, men ikke opnåede valg, til Berlingske.

Han har som tidligere formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom haft nogle faglige møder med Henrik Sass Larsen. Men ikke mere end det. Og han afviser fuldstændig at være Sass Larsens elsker, som 'Den Korte Radioavis' assistent Nina Ahrenkiel påstår i udsendelsen, og værten Kirsten Birgit (spillet af Frederik Cillus) senere mere end antyder med ordene 'Henrik Sass ligger og røvpuler en eller anden DSU'er ovre på Fyn'.

Radio24syvs direktør Jørgen Ramskov erkender, at 'Den Korte Radioavis' gik over stregen.

»Satire er et skarpt kirurgisk instrument, som er rettet mod magthaverne. De må tåle spot og spe. Her blev det rettet mod en ukendt person, som ikke er magthaver, og det var en klar fejl, som vi har lagt os fladt ned og undskyldt,« siger han til B.T.

Karakteren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm (Frederik Cillius) fra 'Den Korte Radioavis'. Foto: Linda Kastrup Vis mere Karakteren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm (Frederik Cillius) fra 'Den Korte Radioavis'. Foto: Linda Kastrup

Tirsdag kontaktede han personligt Alexander Grandt og gav ham en uforbeholden undskyldning.

»Vi havde en kort samtale. Han blev glad for opringningen og undskyldningen,« siger Jørgen Ramskov.

Den 29-årige S-politiker, som er åben om sin seksuelle orientering som homoseksuel, påpeger over for Netavisen Pio, at sex-anklagerne fik nogle ubehagelige konsekvenser for ham i dagene efter udsendelsen.

»Det rager ikke nogen, hvem man har sex med – og så er der her ovenikøbet tale om et løgnagtigt rygte. Der er tale om en direkte løgn, som jeg er blevet konfronteret med, når jeg går ud fredag aften. Jeg er blevet stoppet på gaden af folk, der spørger, om det passer, hvad de siger om Sass og mig i Den Korte Radioavis. Det er altså ikke særlig fedt,« siger Alexander Grandt til mediet.

Den Korte Radioavis har tidligere undskyldt over for Dansk Folkepartis Pia Adelsteen, efter at Kirsten Birgit havde ringet hende op og påstået, at en person var omkommet, efter at en bil var kørt ind i den restaurant i Mariager, hun ejer sammen med sin mand, det tidligere medlem af Folketinget for DF, Kim Christensen.

»Satirens væsen er at gå til grænsen. To gange har vi vurderet, at vi er gået over den og har undskyldt. I betragtning af, hvor meget satire Kirsten Birgit har lavet gennem tiden, synes jeg nu ikke, det er mange svipsere,« siger Jørgen Ramskov.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Alexander Grandt.

Henrik Sass Larsen fik genvalg til Folketinget, men trak sig kort efter valget fra politik på grund af sygdom.