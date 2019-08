Ninna Hedeager Olsen (EL), teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, er klar til at vende tilbage efter måneders sygdom, når retssagen mod den mand, der er anklaget for voldtægt under en fest i hendes lejlighed i april, er afsluttet.

Sådan lød det fra Enhedslisten onsdag. En melding, der vækker undren i Københavns Borgerrepræsentation.

For selv om retssagen er sat til at køre den 28. august og kun varer én dag, hvad sker der så, hvis sagen bliver anket?

Forlænges Ninna Hedeagers sygdomsperiode så, til ankesagen er slut?

»For mig bekræfter det her, at det er Enhedslisten, der styrer den her sag. Jeg har hele tiden haft på fornemmelsen, at Enhedslisten har sagt til Ninna Hedeager Olsen, at hun skal blive hjemme, til sagen er ude af verden,« siger Finn Rudaizky (DF), medlem af teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune:

»Man vil gerne undgå en konstant debat om, hvad der skete i den lejlighed. Jeg tror, de har sagt til hende: »Du bliver væk og får dine penge, og så holder vi rent bord. Når det er slut, er du frisk igen.«

Finn Rudaizky er ikke imponeret over sagens forløb.

»Det er ikke rigtigt værdigt over for borgerne. Der er ikke åbent spil. Jeg vil ikke betvivle, at hun er syg, men jeg tror bare, det også handler om, at man forsøger at skåne partiet.«

Hos SF undrer man sig også over Enhedslistens melding.

»Hvad sker der, hvis retssagen bliver anket? Jeg ved ikke, hvordan man i en normal situation i Københavns Kommune vil tolke en situation, hvor det ser ud, som om det er gennemførelsen af en retssag, der styrer sygemeldingen af en borgmester,« siger Klaus Mygind (SF), medlem af teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune:

»Det er en lidt speciel situation. Jeg håber, hun kommer tilbage hurtigt og er rask, men det overrasker mig, at det er sådan, det ser ud lige nu.«

Hos de Konservative vil Jakob Næsager ikke fælde dom over Ninna Hedeager Olsen eller Enhedslisten. Det lader han andre om.

»Det må jo være Ninna Hedeager Olsens vælgere, som må tage stilling til, om hun forvalter den tillid, de har vist hende, rigtigt.«

»Vælgerne må afgøre, om det er sådan her, tingene skal foregå,« siger Jakob Næsager.

Hos de Radikale ser man frem til, at borgmesteren vender tilbage – men mener også, at Enhedslisten må tænke sig om, hvis retssagen forlænges efter den 28. august.

»Hvis sagen bliver anket, må Enhedslisten jo finde ud af, hvad de vil,« siger Mette Annelie Rasmussen (R), medlem af teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune:

»Det er jo godt, at man kan melde sig syg, men man skal selvfølgelig også passe på med at bruge de lempelige muligheder for at melde sig syg alt for lemfældigt.«

Hos socialdemokratiet kan man dog godt forstå, hvis Ninna Hedeager Olsen har brug for at blive hjemme, til retssagen er slut.

»Hvis det er det, der skal til, før hun lægger sagen bag sig, så er det da forståeligt nok,« siger Niels Bjerrum (S), medlem af teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune.

Enhedslisten i København siger til B.T. at Ninna Hedeager Olsen har givet besked om at hun forventer at være tilbage i midten af september, og afviser i øvrigt at Enhedslisten har været involveret i borgmesterens sygemelding.