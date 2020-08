Instrukskommissionen arbejder hen imod en delberetning om sagen om adskillelse af asylpar i december.

Instrukskommissionen forventer at kunne afgive en beretning om forløbet bag asylsagen om den ulovlige instruks allerede i december 2020.

Det oplyser Instrukskommissionen i en pressemeddelelse.

Kommissionen er nedsat for at gennemgå asylsagen fra 2016, hvor der ulovligt blev adskilt asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det skete, da Inger Støjberg (V) var udlændinge- og integrationsminister.

Kommissionen har meddelt Folketinget, at man på baggrund af de foreløbige undersøgelser vurderer, at man kan afgive delberetningen om få måneder.

- En sådan delberetning forventes i givet fald at kunne indeholde en redegørelse for det begivenhedsforløb, der er omfattet af kommissoriet.

- Men formentlig ikke eventuelle ansvarsvurderinger. Eventuelle nye oplysninger i sagen kan påvirke tidsplanen, står der i pressemeddelelsen.

Kommissionen, der blev nedsat i januar 2020, har indtil videre afhørt over 20 personer i sagen.

Mere end 10.000 sider er indtil videre inddraget i sagen.

Kommissionen er "på nuværende tidspunkt kommet langt i processen med at få indsamlet de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udarbejde en redegørelse", oplyses det.

Instrukskommissionen har fået i alt halvandet år til at granske sagen. Undervejs er der løbende blevet indkaldt flere vidner.

Inger Støjbergs instruks om adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig, blev betegnet som ulovlig af Folketingets Ombundsmand.

Parrene havde nemlig krav på en individuel vurdering.

Der kunne være par, som ikke måtte adskilles, for eksempel hvis de havde børn.

Ombudsmanden kunne ikke komme videre uden egentlige afhøringer, hvilket er det, kommissionen er i færd med. Den har sikret sig en del materiale, der endnu ikke har været fremme i offentligheden.

/ritzau/