Partierne bag klimaloven forsøger at nå til enighed om en klimaaftale søndag, hvor CO2-afgift er et emne.

Hvis Danmark skal indfri målet om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990, skal der indføres en CO2-afgift.

Det mener en række partier. Og meldingen kommer nu også fra en noget umage alliance.

Den består af Danmarks Naturfredningsforening, tænketankene Cepos, Concito og Kraka samt SMVdanmark, der er de små- og mellemstore virksomheders organisation.

Alliancen er gået sammen om en kampagne for en CO2-afgift, samtidig med at partierne bag klimaloven forhandler om at lande en sidste stor klimaaftale før sommerferien. Forhåbningen er, at det vil ske i løbet af søndag.

- Vi står over for en kolossal grøn omstilling af hele vores samfund, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er vigtigt, at vi forsøger at gennemføre den så omkostningseffektiv som muligt. Og så er det et godt princip, at det er forureneren, der betaler. Altså at vi beskatter det, vi ikke vil have mere af. En CO2-afgift er motoren i hele den grønne omstilling, siger hun.

Hvis ikke den grønne omstilling skal blive for dyr for borgerne, skal der indføres en CO2-afgift. Det mener CO2-alliancen. En CO2-afgift er den mest omkostningseffektive redskab på klimafronten, lyder det.

Klimarådet har i en rapport, som kom før coronakrisen ramte Danmark, anbefalet en CO2-afgift. Og der er politiske bevægelser i den retning.

Fredag præsenterede Venstre og De Radikale i fællesskab et forslag. Det skal sikre en grøn skattereform med CO2-afgift. De Konservative har ligeledes talt for det samme.

Finansminister Nicolai Wammen (S) udtalte efterfølgende til TV2 News, at regeringen er åben over for forslaget.

Torsdag blev selve klimaloven vedtaget. Alle Folketingets partier minus Liberal Alliance og Nye Borgerlige er med.

Aftalen ventes i vid udstrækning at blive en principiel aftale. Det vil sige, at den eksempelvis kan anvise, hvor meget CO2-udledning forskellige brancher skal reducere. Dog uden konkret at beskrive hvordan.

Otto Brøns-Petersen er analysechef i den borgerlig-liberale tænketank Cepos. Her konstaterer man, at 70-procentsmålet er en dyr øvelse for Danmark. Men hvis politikerne insisterer på det, er en generel CO2-afgift vejen frem.

- Kan man ikke lide konsekvenserne af en afgift, er det 70-procentsmålet, der er problemet - ikke afgiften, siger han i en skriftlig kommentar.

I den grønne tænketank Concito konstaterer man ligesom Cepos, at en CO2-afgift ikke må stå alene. I Kraka konstaterer man, at afgiften vil være retfærdig for både rig som fattig.

Jakob Brandt, der er vicedirektør for SMVdanmark, er som sådan ikke tilhænger af flere afgifter på erhvervslivet. Men en CO2-afgift er vigtig for klimamålsætningen.

- Det er den mest omkostningseffektive og billigste måde at sikre den rette omstilling af det danske samfund, siger han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/