Landbrug skal betale på linje med resten af samfundet for CO2-udledning, siger organisationer inden rapport.

Onsdag kommer et ekspertudvalg med længe ventede anbefalinger til, hvordan den omdiskuterede CO2-afgift på landbruget kan se ud.

Forinden kommer en række organisationer, der ikke ofte går sammen om politiske meldinger, men som omkring CO2-afgiften vedvarende har presset på, med en opfordring til regeringen: Landbruget må ikke slippe billigere end eksempelvis industrien, hvor der allerede er vedtaget drivhusgasafgifter.

Bag opråbet, der bringes i Berlingske, står blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, Cepos, Dansk Erhverv og Concito.

- En rabat til landbruget vil betyde, at andre sektorer skal holde for og levere mere, skriver organisationerne i Berlingske.

Organisationerne skriver, at et indkomstab i landbruget kan begrænses ved at tilbageføre provenu fra afgiften. Men det bør ske på en måde, som ikke svækker incitamentet til at begrænse udledningerne.

Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, uddyber i en pressemeddelelse.

- Politisk skal det være slut med at favorisere landbruget. Vi skal have en høj drivhusgasafgift, der ikke er lagt an på specifikke teknologier, og som ligestiller landbruget med resten af samfundet.

Otto Brøns-Petersen, der er analysechef i Cepos, kalder i pressemeddelelsen de klimamål, som er stillet for landbruget fra politisk hold, for "en kæmpe udfordring".

- Men det vil kun gøre den grønne omstilling dyrere for det danske samfund, hvis landbrugets udledninger pålægges en lavere pris end andre, siger Brøns-Petersen i en kommentar og tilføjer, at eventuel kompensation til landbruget bør ske på anden vis end en lavere drivhusudledningspris.

I indlægget i Berlingske skriver organisationerne, at udvalget formentlig vil præsentere tre forskellige modeller. Her bør regeringen vælge en model, hvor landbruget betaler lige så meget som andre sektorer.

Rapporten, der præsenteres onsdag, er blevet udskudt flere gange. Men den kommer altså nu. Det er økonomiprofessor på Aarhus Universitet Michael Svarer, der er formand for ekspertgruppen bag rapporten.

Fra landbrugets side har der været nervøsitet. Her er man er bekymret for, at en afgift kan føre til tab af arbejdspladser i landbruget, hvis produktionen flytter til udlandet.

Ekspertgruppens anbefalinger skal danne grundlag for forhandlingerne om en grøn skattereform. Den skal forhandles i en grøn trepart. Foruden regeringen består den af landbrugsorganisationer og grønne organisationer.

