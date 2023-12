Alle vognbaner var indtil for kort tid siden spærret på Sønderjyske Motorvej ved Ødisvej i nordgående retning.

Det fortæller Mads Flansmose, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi til B.T.

»Klokken 8.25 fik vi en anmeldelse om, at der var sket et uheld, hvor der er en lastbil og en personbil involveret,« fortæller vagtchefen.

»Det jeg kan sige lige nu er, at en person er kommet til skade i forbindelse med ulykken,« siger han.

Der er i forbindelse med ulykken opstået en længere kø på strækningen.

»Vi forventer at kunne åbne et spor om lidt, så vi kan få trafikken til at glide lidt, men vi vil være til stede der ude i et stykke tid endnu i forbindelse med undersøgelser,« siger vagtchefen.

Og her klokken 9.42 er et enkelt spor blevet genåbnet.

Ifølge P4 Trafik Syddanmark er dog meget kø, der stadig skal afvikles.

Der er opstået længere køer på flere motorveje i Jylland mandag morgen.

Det skriver DR Trafik Syddanmark.

Ved E20/E45 ved Kolding var der på et tidspunkt i nordgående retning op til en times kø. Men klokken nu skulle køen være nede på cirka 10 minutter.

Fra E20, Esbjergmotorvejen, er der ved 64, op til 45 minutters kø mod Kolding Vest.

Der er stadig en del kø i Kolding by.