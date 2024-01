Efter otte år som bykonge er det snart slut.

Ulrik Wilbek genopstiller ikke som borgmester i Viborg, når der næste år er kommunalvalg.

Det oplyser han selv i en pressemeddelelse fra Viborg Kommune onsdag, skriver Berlingske.

Venstre-borgmesteren har besluttet at stoppe ved udgangen af denne valgperiode, som udløber 31. december næste år.

I september sidste år måtte borgmesteren sygemelde sig i halvanden måned på grund af overanstrengelse.

Han forklarede dengang til Ekstra Bladet, at han trak stikket på »stadiet inden stress.«

Året før døjede han med hørelsen.

Wilbek understreger dog, at beslutningen om at stoppe som borgmester ikke skyldes helbredet.

»Det er ikke nogen ny beslutning. Jeg har aldrig forestillet mig, at jeg skulle være borgmester i flere årtier. Ved udgangen af 2025 har jeg været borgmester i 8 år, og så tænker jeg, at det vil være rigtigt for mig, og måske også for Viborg Kommune, at jeg stopper,« siger Ulrik Wilbek og fortsætter:

»Hvis mit helbred gjorde, at jeg ikke kunne udføre mit arbejde, ville jeg jo gå af som borgmester nu. Men det er ikke tilfældet, og derfor fortsætter jeg selvfølgelig også perioden ud,« siger han i pressemeddelelsen.

Ulrik Wilbek blev verdensberømt i Danmark, da han op gennem 1990erne og 00erne var træner for først kvindelandsholdet i håndbold og siden for håndboldlandsholdet på herresiden.

Han har været borgmester i Viborg siden 2018.