Tidligere landsholdstræner i håndbold og nuværende borgmester i Viborg, Ulrik Wilbek (V), er ikke fan af regeringens planer om et nyt udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt.

Faktisk er han så uenig med sit parti, regeringspartiet Venstre, at han kalder idéen både ‘upassende’ og ‘urealistisk,’ skriver Avisen Danmark.

Han angriber således både økonomien bag planerne samt det etiske i at placere de udviste udvisningsdømte kriminelle på en isoleret ø.

»Mit menneskesyn er nok lidt anderledes end det, jeg oplever i dansk politik lige i øjeblikket i forhold til udlændinge,« siger Ulrik Wilbek til avisen.

Udviste kriminelle udlændinge skal ud på Lindholm Ø. Lindholm Ø onsdag den 5. december 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Udviste kriminelle udlændinge skal ud på Lindholm Ø. Lindholm Ø onsdag den 5. december 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Han fortæller, at han som borgmester forsøger at finde billige løsninger på problemer i sin kommune, Viborg. Men samtidig koster regeringens og Dansk Folkepartis planer om et udrejsecenter på Lindholm ‘spidsen af jetjager', lyder det.

Det er penge ‘taget fra vores allesammens kasse,’ siger han.

Avisen Danmark har kontaktet 22 af landets 37 Venstre-borgmestre. Fem af disse, herunder Ulrik Wilbek, ‘har overordentligt svært at ved at acceptere regeringens og Dansk Folkepartis beslutning,’ skriver avisen.

Det var i forbindelse med finanslovsaftalen, at regeringen og Dansk Folkeparti fredag i sidste uge kunne løfte sløret for planerne om det nye udrejsecenter på øen i Stege Bugt.