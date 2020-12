Skal hun trække sig eller ej? Nu melder Viborgs borgmester Ulrik Wilbek sig også ind i sagen om Inger Støjberg.

Siden Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen slog fast, at han vil støtte en rigsretssag mod Inger Støjberg, hvis en kommende advokatundersøgelse viser, at hun som minister i 2016 brød loven og misinformerede Folketinget i sagen om at adskille asylpar, har flere i Venstre-baglandet givet deres mening til kende.

Inger Støjberg blev ved seneste valg valgt ind i Vestjyllands Storkreds, og her svinder opbakningen nu også.

Ulrik Wilbek, der er borgmester i Viborg Kommune udtaler til Viborg Folkeblad, at han er enig med Jakob Ellemann-Jensen.

»Jeg er enig med formanden og bakker op om, at Inger trækker sig, mens det står på med advokatundersøgelse, og hvad der eventuelt følger efter. Inger Støjberg bør tage en time out og tage orlov fra næstformandsposten og se, hvad det hele udvikler sig til,« lyder det fra Ulrik Wilbek.

Lokalavisen har også spurgt det lokalvalgte Venstre-folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen om Inger Støjbergs situation, men han har ikke ønsket at kommentere.

Inger Støjberg skrev mandag på sin Facebook-profil, at hun er overrasket over sin formands udmelding, og at hun er uenig.

'Om der kommer en rigsret eller ej, vil jeg fortsætte kampen mod det ækle fænomen, som barnebrude er. Det er en kamp, som jeg kommer til at kæmpe resten af mit liv,' skrev hun blandt andet.