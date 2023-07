Borgmester Gert Jørgensens brug af den særlige borgmesterkonto til blandt andet koncertbilletter og brandmandsfester blev holdt hemmelig for byrådet.

Ud over et enkelt sponsorat i 2013 på 37.500 kroner er udbetalingerne ikke blevet forelagt byrådet i Sorø.

Det vækker kritik, fordi borgmesterens brug af den særlige borgmesterkonto dermed har været uden reel demokratisk kontrol.

»Vi har ikke kendt til hverken kontoen eller de konkrete tilskud, og de burde selvfølgelig have været forelagt økonomiudvalget. Det er den eneste måde at sikre sig, at tilskuddene gives på et demokratisk grundlag, og at pengene ikke går til nogle særligt udvalgte,« siger SFs medlem af byrådet i Sorø, Linda Nielsen.

Borgmester Gert Jørgensen (K) sidder for bordenden, når politikerne i Sorø mødes på det gamle rådhus. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Det er Sorø Kommunes redegørelse til Ankestyrelsen om Gert Jørgensens særlige borgmesterkonto, som afslører, at byrødderne intet fik at vide:

»Bortset fra en enkelt sagsfremstilling, som vedrører et sponsorat til Suzuki Motorsport i 2013 (under den tidligere borgmester Ivan Hansen, red.), har det ikke umiddelbart været muligt i referaterne fra møderne i Økonomiudvalget at finde dokumentation for, at der har været foretaget en formel politisk behandling,« skriver Sorø Kommune i redegørelsen.

Samtidig har der manglet såkaldt delegation. Det vil sige, at borgmesteren aldrig formelt set har fået tilladelse af byrådet til at bruge løs af borgmesterkontoen. Den har alene været bundet op på en langvarig fast praksis, hvilket kommunen allerede har erkendt er problematisk.

Den megen virak om borgmesterens konto skyldes de historier, B.T. gennem de seneste uger har kunnet fortælle om Gert Jørgensens særlige borgmesterkonto. Den har han brugt til at dele gaver, sponsorater og tilskud ud til lokale foreninger og firmaer for i alt 142.000 kroner.

Herunder er der købt koncertbilletter og middage til borgmesteren, kommunens topfolk og ledsagere for 33.198 kroner.

I 2019 donerede Gert Jørgensen også 5.000 kroner til en forening, hvor han selv sidder som kasserer, og han har også givet 17.180 kroner til partifællen Peter Nygaards fester i en lokal brandmandsforening.

Socialdemokratiets gruppeformand i Sorø Byråd, Anne Madsen, mener også, at de konkrete udgifter burde have været forelagt byrådet:

»Grundlæggende har der manglet gennemsigtighed, blandt andet fordi udgifterne ikke er blevet forelagt Økonomiudvalget. Borgerne skal have tillid til, at Sorø Kommune har orden i tingene. Når det ikke er tilfældet, rammer det kommunens omdømme, og der er allerede sket et knæk i tilliden til kommunen,« siger hun.

Borgmester i Sorø Gert Jørgensen har i en årrække haft adgang til en særlig borgmesterkonto. Foto: Anthon Unger

Ifølge Sorø Kommune har der været en praksis, hvor større beløb uformelt er blevet forelagt kommunens økonomiudvalg. Men kommunen erkender, at det ikke er ført til referat.

Linda Nielsen fra SF husker ikke, at hun som medlem af økonomiudvalget er blevet forelagt de konkrete udgifter.

»Det er rigtigt, at borgmesteren nævnte noget om et sponsorat af et rally for nogle år siden, men ellers har jeg ikke hørt noget om de konkrete tilskud,« siger Linda Nielsen og henviser til et rally, der blev holdt i Sorø i 2019, og hvor borgmesteren gav 25.000 kroner til arrangørerne.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Gert Jørgensen.