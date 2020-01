De litauiske håndværkere, som har arbejdet på departementschef i Skatteministeriet Jens Brøchners sommerhus, har haft travlt med at forlade stedet, efter 3F har indledt en sag om ulovlige arbejdsforhold.

B.T. har onsdag besøgt det velhavende område i Rørvig, hvor departementschefens sommerhus ligger. Her er det tydeligt, at håndværkerne har forladt sommerhuset meget pludseligt.

Håndværkerne er tilsyneladende smuttet i en fart, mens bjælker, fliser og byggerod stadig ligger på sommerhusgrunden.

Onsdag skrev Fagbladet 3F, at de håndværkere, som kommer fra det litauiske byggefirma Lauvista UAB, hverken er på overenskomst eller er registreret i det lovpligtige RUT-register.

Desuden mistænker 3F, at håndværkerne er aflønnet sort.

Jens Brøchners sommerhus ligger i et sommerhusområde ved Rørvig i det nordvestlige Sjælland. Her er huset fotograferet ude fra vejen, mens selve byggearbejdet foregår på den anden side af huset. Foto: Thomas Nørmark Krog. Vis mere Jens Brøchners sommerhus ligger i et sommerhusområde ved Rørvig i det nordvestlige Sjælland. Her er huset fotograferet ude fra vejen, mens selve byggearbejdet foregår på den anden side af huset. Foto: Thomas Nørmark Krog.

Det har fået departementschefen til at ophøre samarbejdet med byggefirmaet VK Byg, som har hyret Lauvista UAB som underleverandør.

En gruppe danske håndværkere, som arbejder tæt på sommerhuset, fortæller til B.T., at de litauiske håndværkere forlod Jens Brøchners sommerhus fredag og er ikke mødt på arbejde siden da.

»De har larmet helt vildt i noget tid, men vi har ikke set dem siden i fredags,« siger en af håndværkerne, som vil være anonym.

Bødskov revser sin departementschef

Onsdag har skatteminister Morten Bødskov taget skarp afstand fra, at hans departementschef har haft ulovlige håndværkere til at bygge en tilbygning til sommerhuset.

»I denne sag står det klart for mig, at Jens Brøchner ikke har tænkt sig godt nok om og ikke har gjort sit hjemmearbejde godt nok,« siger Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

Ifølge B.T.s oplysninger har Morten Bødskov kendt til sagen i »nogle dage«.

Men det er uvist, om han har været inde over Jens Brøchners fyring af de ulovlige håndværkere.

47-årige Jens Brøchner har forklaret, at han overhovedet ikke kendte til de forhold, som de litauiske håndværkere arbejdede under.

Han har revet kontrakten med byggefirmaet i stykker, fordi han ikke kan leve med usikkerheden om, hvorvidt arbejdet er udført under ordnede vilkår.

Men den forklaring er ikke tilstrækkelig for hverken Dansk Folkeparti, Enhedslisten eller SF, som kræver en redegørende fra skatteministeren.

»Det ser skidt ud. Det er den øverste chef i Skatteministeriet, som skal være med til at sikre, at der ikke bliver lavet sort arbejde,« siger DFs skatteordfører, Dennis Flydtkjær, til Ritzau.