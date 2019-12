Regeringens første finanslov bliver onsdag debatteret i Folketinget, hvor klassiske fronter bliver holdt.

Socialdemokratiets finansordfører Christian Rabjerg Madsen står onsdag på mål for regeringens finanslov for 2020 på Folketingets talerstol.

Den blev af oppositionen angrebet for at at øge uligheden og gøre alle fattigere. Hvilket dog lidet overraskende blev pure afvist af finansordføreren.

- Denne her finanslov øger ikke uligheden. Den gør det bedre for dem, der har mindst, sagde Christian Rabjerg Madsen.

Det står i kontrast til tal fra Finansministeriet, der viser, at finansloven øger uligheden en smule, hvis man måler med den generelt anerkendte gini-koefficient.

Christian Rabjerg Madsen afviste dog gang på gang, at det skulle være tilfældet. Han siger, at målingen ikke tager hensyn til eksempelvis tilbagerulningen af lempelsen af arveskatten.

Og at den ikke tager hensyn til, at bedre velfærd også har en værdi på dem, der har mindst. På et spørgsmål fra SF's Lisbeth Bech Poulsen åbnede Rabjerg Madsen op for at lave en årlig ulighedsredegørelse.

- I starten havde jeg det lidt stramt med forslaget om en ulighedsredegørelse. Men nu er jeg helt enig i, at vi har behov for en sådan. Så vi kan komme dybere ned i, hvad vi mener med ulighed, siger ordføreren.

Oppositionen havde i diskussionen ikke meget til overs for, at Christian Rabjerg Madsen ikke anerkender, at uligheden stiger med finansloven. Og ikke mener, at det er et problem, at tal fra Finansministeriet viser, at alle indkomstgrupper bliver fattigere set snævert på indkomst.

- Jeg står fuldt ved de prioriteringer, der er i Finansloven, siger Rabjerg Madsen om afgiftsstigningerne.

Regeringens egne støttepartier, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, havde ikke taget hård kritik med af den finanslov, de selv har indgået. Radikale Venstre skubbede dog på for en flyskat.

Hvilket Rabjerg Madsen sagde, at Socialdemokratiet vil kigge på, når der til foråret skal forhandles en klimahandlingsplan.

- Til foråret må vi kigge på en flyafgift. Jeg skal ikke gøre mig klog på, præcist hvordan den kan udformes, sagde Rabjerg Madsen.

/ritzau/