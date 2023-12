Den ukrainske førstedame, Olena Zelenska, der er gift med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, advarer om, at Ukraine er i ‘dødelig fare', hvis de vestlige lande ikke fortsætter deres økonomiske støtte til det invaderede land.

Det sker i et interview med BBC.

Interviewet kommer, efter at en række republikanske senatorer i USA har blokeret for en hjælpepakke til 60 mia. dollars svarende til 207 milliarder kroner.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har advaret om, at Ukraine kan løbe tør for midler til at føre forsvarskrigen mod Rusland, hvis ikke den vestlige støtte fortsætter.

En manglende aftale om hjælp til Ukraine vil ifølge Biden være en gave til Vladimir Putin, og præsidenten har advaret om, at »historien vil dømme dem, der vendte ryggen til frihedens sag, hårdt«.

Men der er gået amerikansk indenrigspolitik i krigen i Ukraine.

De republikanske senatorer ønsker nemlig midler til øget grænsebevogtning ved USA’s sydlige grænse som politisk betaling for støtten til Ukraine.

Olena Zelenska advarer om, at ukrainerne vil blive efterladt til at dø, hvis de vestlige lande ikke fortsætter deres økonomiske støtte.

Vladimir Putin og Rusland har lige nu medvind på slagmarken i Ukraine. Foto: Valeriy Sharifulin/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Vladimir Putin og Rusland har lige nu medvind på slagmarken i Ukraine. Foto: Valeriy Sharifulin/EPA/Ritzau Scanpix

»Det gør meget ondt på os at se tegnene på, at den lidenskabelige vilje til at hjælpe kan forsvinde. Det er et spørgsmål om liv for os. Derfor gør det ondt at se på,« siger Olena Zelenska til BBC og fortsætter:

»Og hvis verden bliver træt, vil de bare lade os dø.«

Ukraine er ifølge militæreksperter presset af russerne, der lige nu gør fremskridt på dele af den lange front. Og den tidligere varslede såkaldte forårsoffensiv tidligere i år har ikke ført til det ukrainske gennembrud, som de vestlige donorer ønskede.

Den britiske udenrigsminister David Cameron sagde under et besøg i Washington i denne uge, at USA var »krumtappen« i den vestlige koalition, der støtter Ukraines kamp mod Rusland.

Han opfordrede USA til ikke at give Putin en »julegave« ved at blokere for de milliarder af dollars i økonomisk støtte, der er nødvendige for at fortsætte krigen mod de russiske styrker.