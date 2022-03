Krigen i Ukraine tegner til at blive den største flygtningekrise på det europæiske kontinent i nyere tid.

Regeringen forbereder sig således på at modtage fem gange så mange flygtninge fra Ukraine, som man hidtil har gjort. Der gøres klar til at modtage 100.000 flygtninge i den kommende tid, hvilket i så fald vil koste flere milliarder kroner ekstra.

Det er en markant stigning fra de 20.000 ukrainere, som der hidtil var gjort klar til som følge af krigen, der blev indledt af den russiske præsident, Vladimir Putin, i februar.

Det siger udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) fredag på et pressemøde om den aktuelle situation.

- På den baggrund forbereder de danske myndigheder og den danske regering sig på, at der kan komme over 100.000 til Danmark, siger han.

- Jeg vil godt understrege, at det ikke betyder, at 100.000 ukrainere med garanti vil bo i Danmark om få måneder. Ingen af os kan vide, hvor mange der ender med at komme hertil, siger han.

Der var afsat over to milliarder kroner til at modtage 20.000 fordrevne ukrainere. Langt størstedelen blev taget fra udviklingsbistanden, som er afsat til verdens fattigste og mest udsatte lande.

Hvis der kommer fem gange så mange ukrainere til Danmark, kan det derfor betyde en regning på op mod ti milliarder kroner, hvis man regner ud fra de hidtidige tal.

Det betyder ikke, at alle pengene skal tages fra udviklingsbistanden. Men regeringen vil ikke afvise, at der skal bruges yderligere midler fra udviklingsbistanden.

- De økonomiske diskussioner er ikke slut. Vi vil bare meget gerne have, at de meget svære økonomiske prioriteringer skal ses i sin helhed. Alle europæiske lande har fået en ekstra regning efter Putins overfald på Ukraine, siger Tesfaye.

Regeringen fremhæver, at det har været fast praksis siden 1992, at penge fra udviklingsbistanden kan gå til modtagelsen af flygtninge i Danmark. Det gør andre lande, som ligner Danmark også.

Men regeringens støttepartier mener, at det er et dårligt argument for at fortsætte med det.

Over 3,5 millioner mennesker er flygtet fra Ukraine, siden Rusland invaderede landet for en måned siden. De fleste er flygtet til nabolandene, herunder særligt Polen.

Hvis der kommer 100.000 flygtninge til Danmark, er det langt flere asylansøgere, end Danmark modtog under krigene på Balkan i 1990'erne og flygtningekrisen i 2015.

Dengang kom der 18.000 fra det opløste Jugoslavien, mens der kom 30.000 syriske flygtninge og familiesammenførte.

- Det vil være den suverænt største mængde fordrevne, der kommer til Danmark siden Anden Verdenskrig. Fuldstændig uden sammenligning med noget, vi har prøvet siden, siger Tesfaye.