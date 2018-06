Danmark er vært for international konference om Ukraine på onsdag. Premierminister møder statsministeren.

København. Krisen mellem Ukraine og Rusland har efterhånden varet i mere end fire år, og der er fortsat store spændinger mellem de to lande, ligesom konflikten også præger den internationale dagsorden.

Derfor er der masser at tage fat på, når Danmark på onsdag er vært for en stor, international konference om reformer i Ukraine.

- Reformer er Ukraines bedste modsvar mod Ruslands aggression.

- Et reformeret Ukraine baseret på europæiske værdier vil vise Rusland, at man ikke vil gå med til sovjetmetoder og undertrykkelse af ukrainernes ønske om en europæisk fremtid, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

Han roser ukrainerne for at være nået langt i bestræbelserne på at etablere et retssamfund og bekæmpe korruption.

- Men det er også klart, at der stadig er mange udeståender og jeg kan være bekymret over tempoet for reformerne, siger han.

Delegationer fra mere end 40 lande ventes at deltage på konferencen, herunder 10 udenrigsministre.

Fra Ukraine deltager foruden et større antal ministre også repræsentanter fra det ukrainske civilsamfund, ligesom premierminister Volodymir Grojsman også er til stede.

Han mødes allerede tirsdag med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på Marienborg, og de vil sammen åbne konferencen onsdag.

Torsdag er Ukraine desuden på dagsordenen i Bruxelles, hvor EU-lederne skal diskutere, om sanktionerne mod Rusland skal fortsætte.

/ritzau/