Regeringen er slået ind på en grønnere kurs, forklarer skatteminister Karsten Lauritzen om elbils-kovending.

København. Regeringen er slået ind på en grønnere kurs. Sådan forklarer skatteminister Karsten Lauritzen (V) forslaget om, at elbiler med en værdi på op til 400.000 kroner skal betale nul kroner i registreringsafgift.

Hidtil har regeringen ellers afvist at lade elbilerne slippe billigere med den begrundelse, at afgiftsfritagelse ikke ville skubbe gang i salget.

Men det tror regeringen altså på nu. Blandt andet fordi den teknologiske udvikling er gået stærkere, end regeringen havde regnet med.

- Vi har valgt at slå ind på en grønnere kurs i regeringen. En del af det handler om at fremme elbiler. Det er et aktivt politisk valg, siger Karsten Lauritzen.

- Den teknologiske udvikling har ikke været langt nok. Og det kommer også til at koste os noget, at vi gør det nu i stedet for at vente. Men der har vi valgt, at vi godt vil ofre de penge, siger ministeren.

- På den korte bane koster det 100 millioner kroner i 2019 og 150 millioner kroner i 2020. Og så er der en meget stor regning på et stort milliardbeløb frem mod 2030, siger Karsten Lauritzen.

Hvor stor, den milliardregning bliver, har regeringen ikke noget officielt bud på. Men det fremgår klart af udspillet, at regeringen regner med, at de 50 milliarder, som staten årligt tjener på bilafgifter, vil blive udhulet.

DR-programmet Detektor har set et internt notat fra Finansministeriet, der sætter prisen til 88,6 milliarder kroner frem mod 2030.

Regeringen har valgt at nedsætte en kommission, der skal regne på udgifterne og ikke mindst på, hvordan staten kan få andre indtægter, hvis bilafgifterne stopper med at skæppe i kassen.

Selv om regeringen har et mål om, at der skal køre en million el- og hybridbiler på vejene i 2030, så er udspillet forsynet med en stopklods.

Hvis der sælges mere end 10.000 lavemissionsbiler - altså både el- og plug-in hybridbiler - i løbet af 2019 og 2020, vil regeringen indkalde aftalepartierne til drøftelser.

- Der er nogle, der siger, at med de investeringer, elbilproducenterne har foretaget, så kan de om føje år producere en elbil, der er fuldt ud konkurrencedygtig med diesel og benzinbiler, forklarer Karsten Lauritzen.

- Når det sker, skal vi jo ikke bruge tilskudskroner på at kaste dem efter elbilerne. Så skal de ind i vores almindelige registreringsafgiftssystem.

Spørgsmål: Men skaber det ikke usikkerhed om markedet?

- Jo, det gør det. Men omvendt så risikerer vi at kaste en masse skattekroner efter nogle elbiler, som måske godt kunne klare sig selv. Og jeg ønsker at fremme elbilerne. Men jeg ønsker også at passe på skatteborgernes penge.

