Folketingspolitikeren Lars Christian Lilleholt (V) fra Odense er forskrækket over, at et lille sår nu er endt i, at han har mistet sin ene storetå.

»Heldigvis er det kun tåen, jeg har mistet, og ikke hovedet,« siger Lars Christian Lilleholt til B.T.

Den tidligere Energi-, forsynings- og klimaminister har diabetes og har derfor ikke så god følesans i tæerne.

»Jeg havde laksko på og fik en lillebitte vabel. Der gik betændelse i såret, og betændelsen kunne ikke stoppes. Derfor valgte lægen efter nogle dage at bortoperere storetåen,« fortæller politikeren, der tilføjer:

»Jeg er blevet meget forskrækket over, at det kan gå så galt«

Lars Christian Lilleholt blev i 2021 næstformand for Venstres folketingsgruppe. Hans operation gør, at han nu har bedt Folketinget om at blive sygemeldt.

Venstre-politikeren har været indlagt på Odense Universitetshospital i to en halv uge. Han håber dog at komme hjem torsdag.

Til B.T. fortæller Lars Christian Lilleholt, at lægerne anbefaler ham at holde sig i ro i fire uger.

Lars Christian Lilleholt delte onsdag nyheden om, at han sygemelder sig fra Folketinget. Foto: Lars Christian Lilleholt Vis mere Lars Christian Lilleholt delte onsdag nyheden om, at han sygemelder sig fra Folketinget. Foto: Lars Christian Lilleholt

»Det er jo svært, når man er politiker. Men jeg er ved godt mod og vender stærkt tilbage til politik. Jeg stopper ikke.«

Det er desværre ikke første gang inden for det seneste år, at Lars Christian Lilleholt har været indlagt på Odense Universitetshospital.

Tilbage i slutningen af 2020 måtte den tidligere minister indlægges ad flere omgange med corona.

»Det har været hårdt år for mig. Først corona og så det her,« konstaterer den nu sygemeldte politiker til B.T.