Den uhelbredeligt kræftsyge Ritt Bjerregaard har onsdag fået en positiv besked fra sine læger.

Den socialdemokratiske forhenværende minister og overborgmester i København har fået endnu et halvt år at leve i stillet i udsigt, inden hun igen skal skannes for de metastaser, der langsomt, men sikkert breder sig i hendes krop.

Den gode nyhed fortæller den øjensynligt jublende glade Ritt Bjerregaard til sine følgere på Facebook onsdag.

»På denne skønne sensommerdag fik jeg også den helt afgørende besked, om at mine metastaser ikke har bredt sig. De sidder i lungerne og vokser stadig, men meget, meget lidt, så nu får jeg et halvt år mere, før en ny skanning viser, hvordan det så går.«

Ritt Bjerregaard ses her til den tidligere socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensens bisættelse lørdag d. 2. april 2016 i Grundtvigskirken i København. Foto: Nils Meilvang Vis mere Ritt Bjerregaard ses her til den tidligere socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensens bisættelse lørdag d. 2. april 2016 i Grundtvigskirken i København. Foto: Nils Meilvang

»Åh, hvor var det dejligt,« skriver hun.

Ritt Bjerregaard fik i foråret 2015 konstateret kræft i endetarmen.

Gennem hele sit kræftforløb har den nu 77-årige Bjerregaard været åben om sin sygdom, der har betydet flere operationer for en kræftsvulst på endetarmen. Kræften har siden bredt sig til lungerne som små metastaser.

»Mit liv fra nu er delt op i halve år. Det er triste vilkår. Søren (hendes mand, red.) og jeg ved, at vi er på lånt tid. Det har vi forliget os med. Vi sørger for at have nogle gode hverdage sammen og lever i nuet,« sagde hun i september 2017 til B.T.