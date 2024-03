Landets regioner vil i år kunne tilbyde op til seks graviditetsforsøg til enlige og par frem for tre forsøg.

Senest 1. oktober i år vil landets regioner kunne tilbyde op til seks graviditetsforsøg med reagensglasbehandling til enlige og par.

Dermed bliver det muligt at få tre ekstra forsøg hos de offentlige fertilitetsklinikker.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse, efter en aftale mellem regeringen og Danske Regioner er indgået.

Pengene til de ekstra graviditetsforsøg kommer fra finansloven 2024, hvor der blev afsat 45 millioner kroner over tre år til styrket fertilitetsbehandling.

Det vil være på baggrund af en faglig vurdering, at enlige og par vil kunne blive tilbudt de ekstra forsøg.

- Hvis man brændende ønsker sig et barn, er det en meget stor sorg ikke at kunne blive gravid. Vi ser desværre, at fertilitetsproblemer og nedsat frugtbarhed er en af de mest udbredte sygdomme i dag, siger sundhedsminister Sophie Løhde (V) i meddelelsen.

Hun siger videre, at det er op til en fjerdedel af dem, som ønsker at blive forældre, der har svært ved at blive gravide.

Ifølge Jyllands-Posten er det i dag hver ottende barn som undfanges på en fertilitetsklinik.

Der er også hjælp på vej til barn nummer to, når Sophie Løhde senere i år vil fremsætte et lovforslag, der giver enlige og par mulighed for at få fertilitetsbehandling til barn nummer to.

Den skatteyderbetalte hjælp til barn nummer to blev annonceret af statsminister Mette Frederiksen (S) i sin nytårstale.

En aftale mellem regeringen og Danske Regioner om den økonomiske ramme for hjælp til andet barn ventes at blive indgået i foråret, skriver Sundhedsministeriet.

Det er i år 40 år siden, at det første danske reagensglasbarn blev født. Siden da er over 100.000 børn født i Danmark, som er undfanget ved fertilitetsbehandling.

Ufrivillig barnløshed er en af de hyppigste kroniske sygdomme blandt 25-44-årige i Danmark.

/ritzau/