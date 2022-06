Lyt til artiklen

Danmark har mistet en af sine mest ikoniske politiske figurer i moderne historie.

Uffe Ellemann-Jensens liv og karriere har haft enorm betydning for Danmark, og pressen var med hele vejen. B.T. har samlet en række pletskud fra Uffe Ellemann-Jensens lange liv i dansk politik.

Højt humør ved EU-topmøde i Lissabon. Danskerne stemte nej til eurosamarbejdet 2. juni, men Uffe Ellemann-Jensen kunne senere på måneden fejre, at Danmark havde spillet sig i EM-finalen i fodbold og sagde: »If you can't join them, beat them.« Danmarks EM-hold gjorde som bekendt netop det kort tid efter. Vandt over Tyskland.

I 1992 stemte danskerne om Maastricht-traktaten, som ville styrke de politiske bånd til EU og desuden indføre euroen i Danmark. Det lignede et ja i prognoserne, men endte med et nej. Det blev et af de to største politiske nederlag for Uffe Ellemann-Jensen. Her er han på valgaftenen med daværende partiformand for socialdemokratiet Poul Nyrup Rasmussen og daværende statsminister Poul Schlüter

Uffe Ellemann-Jensen og Anker Jørgensen i sidste tv-duel inden folketingsvalget 1988. Poul Schlüter bevarede statsministerposten efter valget.

»Han lærte mig at fiske. Han tog mig på kanoture i Sverige. Han tog os fire søskende med på sejlture på Limfjorden. Og han gav sig tid til os mellem alt det andet, han skulle. Efter jeg selv fik børn, har jeg set ham folde sig ud som en farfar, der også trak sine børnebørn igennem lektionerne om, hvordan man kaster mest præcist med en fiskestang... Uffe var en helt fantastisk far og bedstefar,« lyder det fra Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre.

Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen på officielt besøg i Sovjetunionen. Hans indsats for freden under den kolde krig hyldes nu efter hans død.

Skuespilleren Henning Moritzen blev kåret som årets pibemand sammen med udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen. Piben blev et fast kendetegn hos den tidligere danske udenrigsminister.

Uffe Ellemann-Jensen og den tidligere forsvarschef general Kjeld Hillingsø delte en stor begejstring for lystfiskeri.

Uffe Ellemann Jensen og Socialdemokraternes Mogens Lykketoft startede i 2014 det udenrigspolitiske program 'Ellemann & Lykketoft' på TV 2 News.

Uffe Ellemann-Jensen gentog flere gange succesen med dansk roligan-tørklæde og EU-flag.

Efter Sovjetunionens sammenbrud var Danmark det land i verden, som først skabte diplomatiske forbindelser med de tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen. Initiativet skabte stor respekt om Uffe Ellemann-Jensen i de tre lande. Her skriver han under med de tre landes statsledere, Litauens Algirdas Saudargas, Letlands Janis Jurkas og Lennart Meri fra Estland.

Den var så alligevel ikke hjemme...

En stram Uffe Ellemann-Jensen på Christiansborg på valgnatten i 1998. Samme dag var Ekstra Bladet udkommet med en forside med Uffe Ellemann-Jensen og teksten »Den er hjemme«. Uffe har siden nægtet at have sagt det selv. Venstre førte i meningsmålingerne op til valget. Det betragtes som det andet af hans to største politiske nederlag, hvor Maastricht-afstemningen i 1992 var den anden.

Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen i audiens hos pave Johannes Paul 2. Uffe mødte mange store internationale personligheder.

Den tibetanske eksilleder, Dalai Lama, kan også prale af at have mødt Uffe Ellemann-Jensen.

Udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen malker en ko. Uffe var ikke en typisk leder af Venstre, da han var journalist og akademiker. De fleste tidligere Venstre-formænd stammede fra Venstres primære bagland, nemlig de jyske bondegårde. Så må man jo lære.

Uffe Ellemann-Jensen var et kendt ansigt, inden han blev politiker. Han var journalist på blandt andet Danmarks Radio. Her er han fotograferet i 1974.

B.T.s hofreporter Bodil Cath og Uffe Ellemann-Jensen er en tur i vandet. Man kan godt ryge cigar, selvom man er ude at bade åbenbart.

1987: Cigarføringen er høj. Det er temperaturen også – 40 grader – under regentparrets besøg i Australien, hvor udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen holder rygepause i det officielle program.

Uffe Ellemann-Jensen med Ekstra Bladets nytårstorsk i 1992, som han modtog med godt humør. Uffe vandt prisen fem gange. Første gang var han mindre begejstret og bad efter sigende Ekstra Bladets journalist stikke torsken skråt op.

Jakob Ellemann-Jensen med sin far, Uffe Ellemann-jensen, efter valget til formand ved Venstres ekstraordinære landsmøde i 2019. Sønnen trådte i sin fars fodspor.

Ruslands invasion af Ukraine har gjort Europa og verden til et mere usikkert sted. Noget som ærgrede Uffe Ellemann-Jensen enormt op mod hans død. Men han var optimist alligevel på de kommende generationers vegne:

»De nye kan så meget mere, end jeg nogensinde kunne. Menneskeheden topper ikke med én selv. Så det hele skal nok gå,« sagde han til Berlingske Tidende i marts.