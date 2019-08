»Der er ikke noget mere irriterende end gamle formænd, der spytter kloge ord ud.«

Sådan lyder meldingen nu fra en af Venstres største profiler gennem tiden, Uffe Ellemann-Jensen.

Særligt forholdet mellem den nuværende formand, Lars Løkke Rasmussen, og gruppeformanden, Kristian Jensen, har været til stor debat. Især en række lokale Venstre-politikere har den seneste tid meldt klart ud, at de frygter for partiets fremtid med de to personer ved magten.

En person nævnes igen og igen som ny formand: Jakob Ellemann-Jensen. Altså Uffe Ellemann-Jensens søn, som i starten af august blev Venstres politiske ordfører.

Uffe Ellemann-Jensen Uffe Ellemann-Jensen er 77 år og bor i Hellerup. Han blev medlem af Folketinget i 1977 for partiet Venstre og var partiets landsformand fra 1984 til 1998. Han var udenrigsminister i Poul Schlüters første, anden, tredje og fjerde regering fra 1982 til 1993.

Skal der en ny formand til magten, skal det afgøres ved Venstres næste landsmøde.

Og den diskussion er nu endnu mere aktuel, efter Lars Løkke søndag aften meldte ud, at landsmødet bør rykkes fra november til september for at få klarhed over formandskabet i partiet inden Folketingets åbning 1. oktober.

Lars Løkkes udmelding er af flere eksperter vurderet som en krigserklæring mod oprørerne, og mandag formiddag slog Jakob Ellemann-Jensen fast, at han ikke var interesseret i at overtage magten i Venstre.

»Jeg har tænkt mig at stemme på Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre,« sagde Jakob Ellemann-Jensen til Ritzau og svarede 'nej' til spørgsmålet om, hvorvidt han vil udfordre Løkke

Hans søster Karen Ellemann-Jensen er enig, og hun slog i aftes fast, at hun støtter Løkke som formand.

'Selvfølgelig må landsmødet fremrykkes, så vi kan få afsluttet diskussionen om, hvem der leder partiet. Og meget tilfreds med, at du søger genvalg. Du har min opbakning,' skrev hun på Facebook.

Spørgsmålet er så, om Uffe Ellemann-Jensen er helt enig i, at hans søn slet ikke burde gå efter at overtage formandskabet fra Lars Løkke ved det kommende landsmøde.

»Ved du hvad. Det vil jeg holde helt for mig selv. Det overlader jeg til næste generation, for det tror jeg er klogt,« svarer han.

Men hvordan ser du på de kontroverser, der har været i Venstre den seneste tid?

»Da vil du endnu mere se, at min mund er lukket med syv segl, hvilket jo er ukarakteristisk for mig,« siger Uffe Ellemann-Jensen.

Hvad er årsagen til, at din mund er lukket – du siger selv, at det er ukarakteristisk for dig?

»Det er du velkommen til at spørge om, men du får ikke noget svar.«

Andre tidligere topfolk i Venstre som Eyvind Vesselbo og Britta Schall Holberg har allerede meldt ud, at de frygter en ny stor krise i Venstre, hvis Løkke og Kristian Jensen beholder deres positioner efter det kommende landsmøde.

Uffe Ellemann-Jensen vil dog ikke komme med sin klare holdning.

»Jeg vil ikke blandes ind i det, der foregår,« siger han.

Men er der en årsag til, at du ikke vil blande dig?

»Det er der muligvis, men det vil jeg ikke sige noget om,« siger han.

Nu afventes det, hvornår i september der skal være landsmøde i Venstre, og om nogen stiller op i en formandsduel med Lars Løkke.