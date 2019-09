Et spørgsmål trænger sig på, efter Jakob Ellemann-Jensen er blevet ny formand for Venstre.

Hvilken rolle får hans far, Uffe Ellemann-Jensen, der i 14 år var partiets leder?

B.T. kan nu afsløre, at Venstre rent faktisk har en hemmelig plan.

Venstre står bag en bog om partiets historie, der udkommer næste år, hvor Venstre bliver 150 år. Og her har Uffe Ellemann-Jensen en central rolle.

Faktisk var forfatteren til bogen, der selv er medlem af Venstre, placeret lige over for den 77-årige V-legende ved et af de forreste borde på partiets landsmøde lørdag i MCH Messecenter i Herning.

»Han sad der for at suge til sig,« siger Uffe Ellemann-Jensen, der var formand fra 1984 til 1998.

Han fortæller, at planen om bogen blev lavet, mens Lars Løkke Rasmussen var formand, og han ikke er den eneste V-formand, der medvirker.

Har du tænkt over, om du kommer til at fylde for meget, da du er far til den nye formand?

»Åh ja, det er klart. Men der følger jeg den gode skik, at fædre og gamle formænd skal ses, men ikke høres. Men når Venstres historie bliver skrevet, så er det vanskeligt nu at sige, at jeg ikke skal være med,« siger han.

Uffe Ellemann-Jensen erkender dog, at andre tidligere formænd for Venstre som Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen er i en anden situation, da de ikke er far til den nuværende formand.

»Ja, det er rigtigt. Derfor tænker mig også godt om,« siger han.

Du har altså tænkt over, at du skal passe på med, hvad du siger i ny bog om Venstre, når du er far til formanden?

»Det er helt klart. Jeg tænker meget over, hvad jeg siger,« forklarer han.

Uffe Ellemann-Jensen har ellers holdt sig fra at tale om sin søns rolle som ny formand.

»Du kommer til at lede Danmark. Venstre er åbne og uden snæversyn. Du sætter kursen og sejlet. Jeg er tryg ved dig ved rorpinden. Må vinden følge dine sejl,« lød det fra Uffe Ellemann-Jensen i en video-hilsen, der blev spillet på storskærm foran alle de 850 deltagere på landsmødet.

Han slog da også fast, at han som far er bekymret for Jakob Ellemann-Jensen.

»Som far er jeg lidt bekymret, fordi det er en meget hård post. Til tider kan det også være en meget ensom post. Der kræves det, at man har hjemmefronten i orden, og det har han heldigvis,« sagde Uffe Ellemann-Jensen, der også er klar til at give gode råd til sin sønnen, hvis han beder om det.

Nu slår Uffe Ellemann-Jensen fast, at der er udfordringer i at være med i en bog fra Venstre, når ens søn er formand for partiet, og han ikke skal fylde for meget.

»Selvfølgelig er der det,« erkender han.

Venstres ledelse er orienteret om, at Uffe Ellemann-Jensen føler udfordringer ved bogen, men ingen har nogen kommentarer.