Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Valget i 1998 blev bogstavelig talt afgørende for Uffe Ellemann-Jensens videre liv.

Sådan lyder det i TV 2-programmet 'Det sidste ord', hvor tv-journalisten Mikael Bertelsen har interviewet Uffe Ellemann-Jensen, inden han 19. juni døde af kræft efter længere tids sygdom.

En samtale der når vidt omkring og byder på lidt af en overraskelse til sidst.

Her fortæller Uffe Ellemann-Jensen blandt andet, at han ved valget i 1998 havde taget en beslutning om, at hvis han tabte valget til Poul Nyrup, så ville han træde af.

Og det endte med at være et godt udfald.

»Jeg havde hjerteproblemer, der markerede sig for alvor de kommende år. De ting gjorde, at hvis det var kommet, mens jeg var statsminister, så havde jeg været nødt til at trække mig.«

Skal jeg forstå det som, at hvis du var blevet statsminister, så var du død af det?

»Ja, så havde vi slet ikke siddet og lavet den her snak, fordi så havde vi ikke nået at lave det, inden det rent faktisk skete,« slår han fast over for Mikael Bertelsen.

»Det var de 176 stemmer på Færøerne, der gav mig en del ekstra år at leve i.«

Uffe Ellemann lægger heller ikke skjul på at hans politiske liv har haft sin pris, hvor familien måtte gå på kompromis.

»Selvfølgelig blev familien forsømt af mig. Jeg kan godt ærgre mig over, alt det jeg og mine børn er gået glip af. Jeg vil ikke sige, jeg fortryder, for så vil det betyde, jeg helt skulle have ladet være. Men jeg er ked af det. Jeg føler tabet.«

Han understreger, at det var et stort dilemma, og at han mærker konsekvensen, når han ser på sine egne børn, der er gået i hans fodspor.

»Jeg kan se, hvordan mine børn og især Jakob – hvordan deres familier hænger på det samme og de byrder. Jeg kan godt have ondt af mine børn og børnebørn. For jeg kan jo se, hvordan tingene gentager sig.«

Uffe Ellemann-Jensen efterlades alene i rummet til slut i interviewet i et rørende øjeblik med seeren, hvor han får lov til at sige de sidste ord.

»Tak fordi I gad høre på mig. Nok en gang. Jeg vil gerne slutte i den positive ende.«

Herefter afslutter han med at synge 'What a Wonderful World'.